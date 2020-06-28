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Александр Лукашенко: коррупция – это ржавчина, которая разъедает всё. Это прямой путь уже не к революции, а к майдану
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Обстоятельный диалог с активом Брестского региона – это позиция Президента Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Если глобально, то никаких новых резких заявлений. Еще одна встреча в Бресте и еще один пласт вопросов.
Позиция стабильна. Глава государства последовательно все годы призывает к порядочности по всем направлениям. Ну а борьба с коррупцией – кредо Александра Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я знаю, что такое коррупция, я знаю, что это ржавчина, которая разъедает всё. И это прямой путь уже не к революции, как говорят, а к майдану. Наш народ не потерпит коррупционных проявлений и появления олигархата в нашей стране.
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Александр Лукашенко: коррупция – это ржавчина, которая разъедает всё. Это прямой путь уже не к революции, а к майдану
Новости Беларуси. Обстоятельный диалог с активом Брестского региона – это позиция Президента Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Если глобально, то...
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