Стимулирующие меры повысили спрос на перевод домов на электроэнергию — Минэнерго

Источник материала: Вороновская газета





Стимулирующие тарифы на электроэнергию для горячего водоснабжения и отопления жилых помещений значительно увеличили спрос на нее со стороны населения. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич, сообщает БЕЛТА.

«В 2019 году с момента введения субсидируемых тарифов на использование электроэнергии на цели отопления и горячего водоснабжения спрос со стороны граждан значительно увеличился. Цифры говорят сами за себя. Если в 2019 году потребление электроэнергии на эти цели составляло порядка 13 млн кВт.ч, то уже за январь-май 2020 года эта цифра составила 36 млн. Увеличение в три раза по сравнению с годовой величиной прошлого года. И это примерно потребление населением среднестатистического района. Энергоснабжающие организации стараются максимально удовлетворить спрос и потребности граждан. Выдавая технические условия, в первую очередь смотрят на техническую возможность», — рассказал Виктор Каранкевич. Он уточнил, что под такой возможностью понимается пропускная способность электрических сетей, резерв трансформаторной мощности и прочие нюансы для подключения.

Таким образом, планомерно проводится подключение, а те желающие, в отношении кого пока это сделать невозможно, включаются в перспективные планы энергоснабжающих организаций на пятилетку.

Всего за 2019 год, по словам министра, энергоснабжающими организациями зарегистрировано около 17 тыс. обращений на увеличение пропускной способности или увеличение потребляемой электрической мощности. Около 11 тыс. таких заявок удовлетворено — людям выдали технические условия. «И уже 3,5 тыс. таких обращений были реализованы — граждане смогли обеспечить потребление электроэнергии для целей отопления и горячего водоснабжения», — добавил Виктор Каранкевич.

По указу №127 «О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда» граждане имеют право при проведении реконструкции электросетевой проводки внутри дома обратиться и возместить за счет средств местных бюджетов часть расходов на проведение электроснабжения для отопления, горячего водообеспечения и приготовления пищи — в размере 20% от стоимости выполненных работ, но не более 40 базовых величин. Для возмещения расходов гражданин должен быть включен в формируемые местными исполнительными и распорядительными органами списки. Такая поддержка по указу предполагается только для жителей тех индивидуальных домов, где отсутствуют централизованные газо- и теплоснабжение.

В целом, в Беларуси уже созданы тарифные планы для населения, позволяющие потреблять больше электроэнергии ночью, в бытовых целях, для отопления и горячего водоснабжения. Министерство энергетики уже отмечает увеличение электропотребления населением и убеждено, что с учетом ввода атомной электростанции эта динамика будет продолжена.

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