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«Мне онлайн больше нравится заниматься, чем офлайн». Белорусские школьники играют в «Что? Где? Когда?» дистанционно

28.06.2020 21:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Дятлово школьники перешли в онлайн, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Востребовано.

«Мне онлайн больше нравится заниматься, чем офлайн». Белорусские школьники играют в «Что? Где? Когда?» дистанционно

Как сегодня ваше настроение? Покажите мне ваши классы. Отлично!

Очередное заседание клуба «Что? Где? Когда?» объявляется открытым. Раньше команды собирались в кабинете Центра творчества детей и молодежи, теперь на интернет-платформе – 100%-ное дистанцирование. Но лето все равно в общении. И с пользой. Педагогам дополнительного образования пришлось освоить современные технологии.

«Мне онлайн больше нравится заниматься, чем офлайн». Белорусские школьники играют в «Что? Где? Когда?» дистанционно

Татьяна Позняк, руководитель кружка «Что? Где? Когда?» Дятловского центра творчества детей и молодежи:
Создан сайт, куда выбрасываются различные задания, могут быть видеоуроки. Ребята заходят сами, выполняют, присылают мне лишь ответ. Бывают такие занятия, когда в режиме онлайн на платформе Zoom проводим. Соответственно, игра как тренировка для какой-то команды.

«Мне онлайн больше нравится заниматься, чем офлайн». Белорусские школьники играют в «Что? Где? Когда?» дистанционно

«Мне онлайн больше нравится заниматься, чем офлайн». Белорусские школьники играют в «Что? Где? Когда?» дистанционно

В видеочате одновременно 7 знатоков, задания с мультимедиа и, разумеется, каверзные вопросы.

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«Мне онлайн больше нравится заниматься, чем офлайн». Белорусские школьники играют в «Что? Где? Когда?» дистанционно

Татьяна Позняк:
Внимание вопрос: в Древнем Риме занимавшиеся разведением овец жители охотились на ежиков. Пойманные ежики использовались в качестве нее. Назовите ее. Итак, время пошло.

«Мне онлайн больше нравится заниматься, чем офлайн». Белорусские школьники играют в «Что? Где? Когда?» дистанционно

Павел Смирнов, капитан команды «Феномены» Дятловского центра творчества детей и молодежи:
Досрочный ответ! Расческа будет.

Татьяна Позняк:
Да, хорошо, Паша.

Павел Смирнов решает интеллектуальные головоломки на раз. Смекалка – его конек.

«Мне онлайн больше нравится заниматься, чем офлайн». Белорусские школьники играют в «Что? Где? Когда?» дистанционно

Павел Смирнов:
Это старый диктофон. Я достал оттуда капсюль и сделал петличку.

«Мне онлайн больше нравится заниматься, чем офлайн». Белорусские школьники играют в «Что? Где? Когда?» дистанционно

Девайс удобный, ведь капитана команды должны слышать все. Уже три года Павел посещает кружок «Что? Где? Когда?» Но вот не выходя из собственной комнаты – впервые. И, кстати, вынужденный формат старому ничуть не проиграл.

Павел Смирнов:
Мне онлайн больше нравится заниматься, чем офлайн. Потому что это интересно, это освоение новой программы, неких новых функций.

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«Мне онлайн больше нравится заниматься, чем офлайн». Белорусские школьники играют в «Что? Где? Когда?» дистанционно

Новый формат приглянулся всем. А потому в конце лета решили провести районные соревнования именно онлайн. В таком режиме, кстати, в Дятлово работают 5 кружков из 12, по просьбам родителей. Большой плюс – охват детей из сельской местности, которые не всегда могли добраться на занятия в райцентр.

Люди в материале: Галина Буро, Татьяна Позняк, Павел Смирнов

 
 
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Новости Беларуси. В Дятлово школьники перешли в онлайн, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Востребовано. Как сегодня ваше настроение? Покажите мне ваши классы....
 
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