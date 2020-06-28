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Лукашенко оппозиции в Бресте: Я считаю, что любой человек имеет право высказывать свою позицию
Источник материала: ОНТБресте: Я считаю, что любой человек имеет право высказывать свою позицию" class="one-news__figure-img">
Некоторых кадры со встречи Президента и оппозиции в Бресте настолько шокировали, что они тут же попытались выдать это как некий хитрый ход власти перед выборами. Мол, «Лукашенко начал расшатывать единство альтернативных групп общественного влияния».
Президент делает то, что должен делать любой настоящий лидер, то, что он делал всегда, – не разъединять, а объединять вокруг государственных интересов людей с разными позициями. Нас всего-то 9 с половиной миллионов. Куда нам ещё и разделяться? Так что всё просто.
Когда страсти улеглись окончательно, и ответы по аккумуляторному заводу были получены, поговорили, что называется, начистоту о принципах и честном взгляде на происходящие сегодня процессы, обострившиеся на фоне выборов.
Фото: БЕЛТА
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Некоторых кадры со встречи Президента и оппозиции в Бресте настолько шокировали, что они тут же попытались выдать это как некий хитрый ход власти перед выборами....
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