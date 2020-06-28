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Лукашенко оппозиции в Бресте: Я считаю, что любой человек имеет право высказывать свою позицию

28.06.2020 21:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко оппозиции в Бресте: Я считаю, что любой человек имеет право высказывать свою позициюБресте: Я считаю, что любой человек имеет право высказывать свою позицию" class="one-news__figure-img">

Некоторых кадры со встречи Президента и оппозиции в Бресте настолько шокировали, что они тут же попытались выдать это как некий хитрый ход власти перед выборами. Мол, «Лукашенко начал расшатывать единство альтернативных групп общественного влияния». 

Президент делает то, что должен делать любой настоящий лидер, то, что он делал всегда, – не разъединять, а объединять вокруг государственных интересов людей с разными позициями. Нас всего-то 9 с половиной миллионов. Куда нам ещё и разделяться? Так что всё просто.  

Когда страсти улеглись окончательно, и ответы по аккумуляторному заводу были получены, поговорили, что называется, начистоту о принципах и честном взгляде на происходящие сегодня процессы, обострившиеся на фоне выборов. 

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я хорошо учился в советские времена и нынешнюю демократию изучал не по книжкам. Есть большинство, оно в основном всегда решает. Но есть меньшинство, к которому надо прислушиваться. Поэтому я не считаю, что вами (мнением меньшинства. - Прим.) надо пренебрегать. И я тут не заигрываю с вами и не собираюсь вам польстить. Я считаю, что любой человек имеет право высказывать свою позицию. Но с чем я  никогда не соглашусь, если это меньшинство или даже большинство ведет себя агрессивно. Я человек мирный, не хочу, чтобы мы каким-то образом разрушали тот мир и стабильность, которые сегодня существуют».

Фото: БЕЛТА

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Теги: Брест
 
 
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Некоторых кадры со встречи Президента и оппозиции в Бресте настолько шокировали, что они тут же попытались выдать это как некий хитрый ход власти перед выборами....
 
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