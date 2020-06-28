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А вы знаете, где ваши дети? Может это они ходят по крышам многоэтажки на 28-го Июля?

28.06.2020 22:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Там часто на крыше гуляют подростки, и некоторые, показывая свою удаль перед другими, становятся на самый край парапета. Вот прямо сейчас можно их там увидеть.

А вы знаете, где ваши дети? Может это они ходят по крышам многоэтажки на 28-го Июля?

фото - очевидец, здание на ул. 28-го Июля 1В (а может быть буква другая, это не точно)

А вы знаете, где ваши дети? Может это они ходят по крышам многоэтажки на 28-го Июля?

А вы знаете, где ваши дети? Может это они ходят по крышам многоэтажки на 28-го Июля?

А вы знаете, где ваши дети? Может это они ходят по крышам многоэтажки на 28-го Июля?

А вы знаете, где ваши дети? Может это они ходят по крышам многоэтажки на 28-го Июля?

А вы знаете, где ваши дети? Может это они ходят по крышам многоэтажки на 28-го Июля?

Каким образом они туда попадают - вопрос, так как в доме много подъездов, и наверняка один из выходов на крышу доступен для всех желающих.

А вы знаете, где ваши дети? Может это они ходят по крышам многоэтажки на 28-го Июля?

А вы знаете, где ваши дети? Может это они ходят по крышам многоэтажки на 28-го Июля?

А вы знаете, где ваши дети? Может это они ходят по крышам многоэтажки на 28-го Июля? А вы знаете, где ваши дети? Может это они ходят по крышам многоэтажки на 28-го Июля? А вы знаете, где ваши дети? Может это они ходят по крышам многоэтажки на 28-го Июля? А вы знаете, где ваши дети? Может это они ходят по крышам многоэтажки на 28-го Июля? А вы знаете, где ваши дети? Может это они ходят по крышам многоэтажки на 28-го Июля?
А вы знаете, где ваши дети? Может это они ходят по крышам многоэтажки на 28-го Июля? А вы знаете, где ваши дети? Может это они ходят по крышам многоэтажки на 28-го Июля? А вы знаете, где ваши дети? Может это они ходят по крышам многоэтажки на 28-го Июля? А вы знаете, где ваши дети? Может это они ходят по крышам многоэтажки на 28-го Июля?

А вы знаете, где ваши дети? Может это они ходят по крышам многоэтажки на 28-го Июля?
 
 
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  Там часто на крыше гуляют подростки, и некоторые, показывая свою удаль перед другими, становятся на самый край парапета. Вот прямо сейчас можно их там увидеть. ...
 
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