А вы знаете, где ваши дети? Может это они ходят по крышам многоэтажки на 28-го Июля?

Источник материала: Виртуальный Брест

Там часто на крыше гуляют подростки, и некоторые, показывая свою удаль перед другими, становятся на самый край парапета. Вот прямо сейчас можно их там увидеть.





фото - очевидец, здание на ул. 28-го Июля 1В (а может быть буква другая, это не точно)





















Каким образом они туда попадают - вопрос, так как в доме много подъездов, и наверняка один из выходов на крышу доступен для всех желающих.