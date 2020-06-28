Деревянная сантехника: преимущества и недостатки экологичного материала

Источник материала: Tut.by



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Современные производители сантехники предлагают продукцию из привычных и иногда самых неожиданных материалов: керамики, фаянса, фарфора, кварцевого стекла, нержавеющей стали и даже дерева. Предлагаем изучить, как ведет себя в быту деревянная сантехника и насколько она долговечна.

Как изготавливают деревянную сантехнику

Далеко не все породы дерева подходят для производства умывальников и ванн: изделия должны быть устойчивыми к горячей воде и повышенной влажности в комнате. Обычно используются дуб, береза, олива, орех, лиственница, сосна, кедр.

Качественными и износостойкими материалами для получения ванн и умывальников считаются венге, махагон, лиственница, тик. Из этих пород некогда строили морские суда.

При изготовлении такой сантехники дерево обрабатывают противогрибковыми составами и средствами, чтобы защитить материал. Сборка начинается со стыкования отдельных досок, после поверхность полируют и обрабатывают несколькими слоями лака, масел, смол и защитными пропитками (их может быть больше 10).

На стоимость изделия влияют материал (ценность породы), дизайн, сложность изготовления вручную.

Преимущества и недостатки деревянной сантехники

К плюсам отнесем следующие качества:

Роскошный, привлекательный внешний вид. Дизайн ванной с такой сантехникой удивит любого гостя.

Водные процедуры в деревянной ванне вдвойне приятны, поскольку дарят чувство легкости и комфорта, несравнимой с металлическими и акриловыми изделиями.

Благодаря многослойности защитных составов, сантехника устойчива к влажности и повышенным температурам.

На большинство деревянных ванн и раковин дается гарантия до 10 лет. При должном уходе изделия могут прослужить не одно десятилетие.

При всех достоинствах, у сантехники есть недостатки:

Деревянная сантехника требовательна в уходе: для нее не подойдут абразивы и агрессивные моющие, предназначенные для других твердых поверхностей: только специальные составы.

Ванны и умывальники из древесины имеют свойства рассыхаться, если ими долго не пользоваться. Чтобы избежать этого, рекомендуется оставлять сантехнику с водой перед долгим отсутствием дома.

В деревянной ванне не рекомендуется мыть домашних питомцев, стирать одежду, так как материал впитывает грязь и моющие частицы.

Высокая стоимость: сантехника из дерева стоит в разы дороже чугунных, керамических, акриловых, фарфоровых и других аналогов.

Как правило, такие изделия изготавливаются на заказ по индивидуальным проектам. Поэтому такую сантехнику не удастся приобрести быстро: придется подождать несколько недель (и даже месяцев), пока санитарное изделие будет готово.

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