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Деревянная сантехника: преимущества и недостатки экологичного материала
Источник материала: Tut.by
Современные производители сантехники предлагают продукцию из привычных и иногда самых неожиданных материалов: керамики, фаянса, фарфора, кварцевого стекла, нержавеющей стали и даже дерева. Предлагаем изучить, как ведет себя в быту деревянная сантехника и насколько она долговечна.
Как изготавливают деревянную сантехнику
Далеко не все породы дерева подходят для производства умывальников и ванн: изделия должны быть устойчивыми к горячей воде и повышенной влажности в комнате. Обычно используются дуб, береза, олива, орех, лиственница, сосна, кедр.
Качественными и износостойкими материалами для получения ванн и умывальников считаются венге, махагон, лиственница, тик. Из этих пород некогда строили морские суда.
При изготовлении такой сантехники дерево обрабатывают противогрибковыми составами и средствами, чтобы защитить материал. Сборка начинается со стыкования отдельных досок, после поверхность полируют и обрабатывают несколькими слоями лака, масел, смол и защитными пропитками (их может быть больше 10).
На стоимость изделия влияют материал (ценность породы), дизайн, сложность изготовления вручную.
Преимущества и недостатки деревянной сантехники
К плюсам отнесем следующие качества:
При всех достоинствах, у сантехники есть недостатки:
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Современные производители сантехники предлагают продукцию из привычных и иногда самых неожиданных материалов: керамики, фаянса, фарфора, кварцевого стекла,...
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