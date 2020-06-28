Кто перекрывал кислород легендарному белорусскому подрывнику? Призрак Антоновича

Источник материала: Виртуальный Брест

76 лет назад, 22 июня 1944г., при подрыве своего 25-го эшелона погиб рядовой боец партизанского отряда имени Калинина Брестского соединения Алексей Васильевич Антонович. Командование посмертно представило его к званию Героя Советского Союза…





Для описания практики награждения белорусских партизан приведу поэтические строки Виктора Шалкевича: «Чаму ж ты, мой Божа, так сьвет падзяліў / Няроўна… Няма ў ім спакою. / Багатаму з ранку калышаш дзяцей, / Да беднага - ані нагою».

Вот, например, Сергей Иванович Сикорский. Крупный руководитель. В ноябре 1942г. был назначен на должность уполномоченного ЦК КП(б)Б по Брестской области, а в апреле 1943-го - командиром Брестского партизанского соединения и одновременно секретарем Брестского подпольного обкома КП(б)Б.

25 декабря 1943г. начальник Белорусского штаба партизанского движения Петр Калинин написал в наградном представлении на Сикорского так: «За доблесть, мужество и отвагу достоин присвоения звания Героя Советского Союза».

И вот изумительная скорость оформления награды: всего через неделю московская «Правда» к 25-летию образования БССР печатает указ о присвоении Сикорскому геройского звания в числе 19 других партизанских начальников. Но какие подвиги лично совершил Сергей Иванович? Об этом в представлении БШПД говорилось уклончиво: «Разрабатывает оперативно-тактические задачи для партизанских отрядов. Проводит большую политико-массовую работу».

Здесь вообще уместен вопрос о конкретных военных основаниях для геройского звания. Известен, например, приказ наркома обороны СССР №0299 от 19 августа 1941г. «О порядке награждения летного состава ВВС РККА за хорошую боевую работу и о мерах борьбы со скрытым дезертирством среди военных летчиков». В нем было расписано в нескольких параграфах:

«…Кроме денежной награды летчик-истребитель представляется: за 10 сбитых самолетов противника к званию Героя Советского Союза. В ближне-бомбардировочной и штурмовой авиации за успешное выполнение 30 боевых заданий днем или 20 боевых заданий ночью каждое лицо из состава экипажа представляется к званию Героя Советского Союза и получает денежную награду в размере 3000 рублей каждый».

А как насчет партизан-подрывников? Да, не существовало наградных нормативов, в которых бы оговаривался тоннаж железнодорожных цистерн с ГСМ и вагонов с боеприпасами противника. Лесных бойцов представляли к наградам с учетом местных условий и общей эффективности работы партизанского соединения.

И вот как последовательно, с учетом иерархии боевых медалей и орденов партизанское командование представляло к наградам (безуспешно!) одного рядового бойца отряда им. Калинина бригады им. Дзержинского. Это житель деревни Заневичи Березовского района Алексей Васильевич Антонович 1907 г.р., беспартийный, в РККА не служил, фотопортрет не сохранился.

В январе 1944г., обосновывая «начальную» медаль «Партизану Отечественной войны», командир, комиссар и начштаба отряда написали об Антоновиче: «С июня 1943г. по день вступления в отряд 2 декабря 1943г. спустил 17 вражеских воинских эшелонов и за короткий срок в отряде сумел спустить 2 эшелона».





Если бы 19 эшелонов противника уничтожил летчик-штурмовик, то он стал бы дважды героем. Однако партизан Антонович «пролетел» даже с заурядной медалью…

Затем в январе было представление к ордену Красной Звезды. Опять неудачно.

23 апреля 1944г. командир бригады Монахов и командир соединения партизанских отрядов Брестской области Сикорский подписали представление Антоновича к ордену Отечественной войны I степени. К тому времени боевой счет легендарного подрывника превысил два десятка эшелонов. Безрезультатно.





Окончена славная боевая биография так: «22 июня 1944 года т. Антонович А.В. геройски погиб при выполнении боевого задания на Брест-Московской железной дороге возле станции Бронная Гора при подрыве своего 25-го эшелона… Всего при авариях уничтожено 8 паровозов, 121 вагон с живой силой, техникой и боеприпасами, повреждено 10 паровозов, 25 вагонов с военной техникой. Под обломками нашли могилу 1008 гитлеровцев».

В дни окончательного освобождения Беларуси непосредственные командиры решили, что по сумме подвигов и, если так можно сказать, несостоявшихся награждений партизан Антонович заслуживает посмертного звания Героя Советского Союза. Так посчитало и командование бригады им. Дзержинского, которое утвердило 7 июля 1944г. наградной лист. Неделей позже это решение поддержало командование соединения партизанских отрядов Брестской области.

Однако по неизвестным причинам чье-то анонимное перо задержалось над, условно скажем, фразой «присвоить Героя нельзя отказать» и поставило запятую после слова «нельзя».

Последний по дате документ военного времени в фондах НАРБ - справка от 3 апреля 1945г. с подписью начальника отдела кадров Белорусского штаба партизанского движения подполковника Романова. Коротко сообщается: «Решением Брестского обкома КП(б)Б от 22.11.44 тов. Антонович Алексей Васильевич представляется к присвоению звания Героя Советского Союза. Тов. Антонович А.В. ранее не награждался».

Но лишь указом президиума Верховного Совета СССР от 30 декабря 1948г. Алексей Антонович был посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени.

Так кто же перекрывал кислород легендарному белорусскому подрывнику? Почему ему отказывали даже в скромной партизанской медали? Даже если препоны ставил особый отдел БШПД, то почему секретарь Брестского обкома Сикорский об этом не знал и раз за разом подписывал наградные представления на Антоновича?..

Многоступенчатая процедура принятия решений о присвоении званий героев - одна из самых табуированных тем в советской военной истории. А конкретно в БССР было так: конкурировали областные партизанские кланы, пересекались личные и групповые интересы цековской номенклатуры. Вспомним ситуацию середины июля 44-го, когда в штабе Брестского соединения оформили наградное представление на Антоновича.

Да, в Брестской области пока еще идут боевые действия (областной центр освободят только 28 июля), но Минск-то уже взят! Белорусский штаб партизанского движения обосновался в пригородном имении Лошица. Фактически это уже не боевой, а ликвидационный штаб, где лесные батьки сдают отчеты, где подбираются команды земляков для вхождения в структуры гражданской власти и хозяйственного управления БССР.

Секретари ЦК и восточных обкомов достают из чемоданов слежавшиеся цивильные костюмы. В их мозгах щелкнул счетчик этапов персональной карьеры: «Все, друг! Для тебя война и подвиги окончились, надо возвращаться на мирные рельсы». Пришло понимание того, что «квота» высоких званий и боевых наград уже исчерпана для бээсэсэровской номенклатуры.

И вдруг совсем некстати в это лихорадочно-переходное время появилось требование присвоить звание героя какому-то еще партизану из-под Бреста… Но разве допустимы бумаги вдогонку в столицу, когда основное представление о награждении партизанских руководителей БССР уже давно лежит в Москве? Все награды уже поделены!

Так оно и вышло: 15 августа 1944г. указом президиума Верховного Совета СССР 27 «наиболее отличившимся деятелям партизанского движения Белоруссии» было присвоено звание Героя Советского Союза. Преимущественно «деятелям» - партизанским генералам, командирам соединений, а не рядовым бойцам.

Ах, если бы партизан Антонович совершил свой последний смертный подвиг хотя бы в первом квартале 1944г… В общем, не повезло ему с наградой из-за того, что воевал в Брестской области - самой удаленной от московской шкатулки с золотыми звездами.

…А не написать ли фантастическую повесть об Антоновиче, взяв за образец гоголевский сюжет про обиженного властью героя войны 1812г. капитана Копейкина? Вроде того, что призрак партизана-подрывника до сих пор появляется под Брестом.

Увы, есть в реальности на Белорусской железной дороге одно нехорошее место на том самом перегоне Бронная Гора - Береза-Картузская. С непонятной регулярностью здесь случаются происшествия со скверными последствиями (подлинный пример из хроники: «В Березовском районе трактор стал на пути пассажирского экспресса Берлин - Москва… Локомотив получил повреждения»).

И завершил бы я эту чернушную фантазию следующим безответственным заявлением: пока партизану Антоновичу посмертно не дадут звание Героя Беларуси, его призрак будет выходить на железку!