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Всё по семь – лисички и черника, на брестском рынке

29.06.2020 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На Брестском рынке в массовом порядке появилась черника и лисички.

Всё по семь – лисички и черника, на брестском рынке

Продавцы везут дары леса на базар в корзинах и вёдрах.

Всё по семь – лисички и черника, на брестском рынке

В конце воскресного дня удалось купить пол-литровую баночку лесной ягоды всего за три рубля. Хотя считаю, что сбор грибов – удовольствие, а сбор ягод – каторга.

Всё по семь – лисички и черника, на брестском рынке

Поэтому, как мне кажется цена на грибы, по семь рублей за литр, несколько завышена.

Всё по семь – лисички и черника, на брестском рынке

Впрочем, всё решает спрос и предложение, на то он и рынок.

Всё по семь – лисички и черника, на брестском рынке

Всё по семь – лисички и черника, на брестском рынке

Всё по семь – лисички и черника, на брестском рынке

Всё по семь – лисички и черника, на брестском рынке Всё по семь – лисички и черника, на брестском рынке Всё по семь – лисички и черника, на брестском рынке Всё по семь – лисички и черника, на брестском рынке Всё по семь – лисички и черника, на брестском рынке
Всё по семь – лисички и черника, на брестском рынке Всё по семь – лисички и черника, на брестском рынке Всё по семь – лисички и черника, на брестском рынке Всё по семь – лисички и черника, на брестском рынке

Всё по семь – лисички и черника, на брестском рынке
 
 
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  На Брестском рынке в массовом порядке появилась черника и лисички. Продавцы везут дары леса на базар в корзинах и вёдрах. В конце воскресного дня удалось купить...
 
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