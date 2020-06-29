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Всё по семь – лисички и черника, на брестском рынке
29.06.2020 06:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На Брестском рынке в массовом порядке появилась черника и лисички.
Продавцы везут дары леса на базар в корзинах и вёдрах.
В конце воскресного дня удалось купить пол-литровую баночку лесной ягоды всего за три рубля. Хотя считаю, что сбор грибов – удовольствие, а сбор ягод – каторга.
Поэтому, как мне кажется цена на грибы, по семь рублей за литр, несколько завышена.
Впрочем, всё решает спрос и предложение, на то он и рынок.
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