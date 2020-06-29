Всё по семь – лисички и черника, на брестском рынке

Источник материала: Виртуальный Брест

На Брестском рынке в массовом порядке появилась черника и лисички.





Продавцы везут дары леса на базар в корзинах и вёдрах.





В конце воскресного дня удалось купить пол-литровую баночку лесной ягоды всего за три рубля. Хотя считаю, что сбор грибов – удовольствие, а сбор ягод – каторга.





Поэтому, как мне кажется цена на грибы, по семь рублей за литр, несколько завышена.





Впрочем, всё решает спрос и предложение, на то он и рынок.



