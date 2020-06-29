Репортеры и ведущие ОНТ рассказали о работе на ТВ, жизни в кадре и за кадром

Источник материала: ОНТ

Главное богатство любой компании, а телеканала в особенности – его сотрудники. Давайте вместе посмотрим на людей, которые преданы профессии, у которых, если продолжить аналогию со скоростью, внутри есть настоящий вечный двигатель.





Что такое работа с девяти до шести и стандартные два выходных в неделю, люди с жёлтым микрофоном в руках не знали все 18 лет. Зато на их глазах взлетали ракеты, встречались главы государств, происходили уникальные события, важные не только для Беларуси, но и всего мира. И чтобы передать информацию миллионам зрителей, чтобы наполнить её максимальным количеством фактов и самыми живыми эмоциями, за кадром приходится оставлять всю свою жизнь.

Анна Пыж, политический обозреватель телеканала ОНТ: «Сегодня я проснулась в шесть утра в Солигорске. Иногда бывает так – открываешь глаза и в первые мгновения не можешь сообразить, где находишься. Сходу сложно назвать – какой город был на прошлой или позапрошлой неделе, так что порой и в самом деле кажется, что наша жизнь – сплошное дежавю».

Дежавю, которое все её 10 лет на ТВ если и совпадает по сценарию, то постоянно меняет действующих героев. Энрике Эглесиас, Жерар Депардье или Александр Лукашенко. В поле, на заводе или во Дворце Независимости. Она всегда собрана и сосредоточенна. За неделю количество записанных интервью может превысить и несколько десятков. А вот время для интервью с Анной Пыж найти оказалось практически невозможно. От выезда в регион до записи программы в студии может и двух дней не пройти. Так что только по предзаказу и специально для программы «Контуры».

Руслан Поддубский, руководитель Европейского бюро ОНТ: «Бывает, что я прихожу домой, а жена спрашивает: "А где был?". И я не могу ответить на этот вопрос, потому что ты выезжаешь из Бельгии, ты был в Германии, во Франции, проезжал Люксембург, заезжал в Нидерланды, и сказать, где ты точно был, – невозможно. По 4-5 границ в сутки – это нормально».

5 мая 2018 года в Брюсселе начало работу Европейское бюро ОНТ. Уже два года практически каждый день зрители нашего телеканала могут видеть эксклюзивные кадры, снятые нашей съёмочной группой. Они выезжают на место событий, лишь взглянув на карту Европы и совсем не глядя на часы. Главное, чтобы в 20:30 по белорусскому времени всё было в эфире.

Дмитрий Лац, телеоператор Европейского бюро телеканала ОНТ: «Наш багажник. Особенно хотел похвастаться вот этим я хотел. Тревожный чемоданчик. Иногда поездка за небольшим интервью может превратиться в 3-дневную командировку. И вот такой чемодан всегда с собой. Это мой чемодан. Здесь очень важная вещь – перловка с говядиной. Белорусская, вкус родины всегда с собой».

Но если серьёзно, довольно несложно представить, чего стоит, чтобы микрофон ОНТ попадал в кадр наряду с ведущими информационными агентствами Европы. Между собой мы можем называть работу коллег в Европе посольством ОНТ, ведь наряду с освещением всего происходящего в Брюсселе, Париже или Милане они каждый день следят за развитием отношений Беларуси с Европейским союзом. Наши люди, которые переехали в другую страну, чтобы делать свою работу и иметь возможность задать вопрос в любой точке Европы.

А наш собственный корреспондент в Москве Светлана Карульская работу любит в космических масштабах. Во всех подробностях она и про предполётную подготовку рассказывала, и на связь с белорусом в космосе выходила. Но это лишь одна из тысяч историй о ней. Летала в Сирию в период боевых действий, задавала вопросы уже почти всем медийным лицам России, недавно делилась опытом, как выжить в строгий карантин, и говорит, что 18 лет на телевидении не променяла бы ни на что.

Светлана Карульская, собственный корреспондент телеканала ОНТ в Москве: «Москва – это город новостей, и они, в отличие от места, где работает большой коллектив, все мои. Собкора ОНТ в Москве. Мне кажется, что за годы работы мы ничего не пропустили. Нашу съемочную группу уже запомнили коллеги. Женских тандемов, аккредитованных в Москве, точно нет. Мой оператор тоже Светлана. Перепутать нас с кем-то трудно».

Всегда оказываться в нужном месте – это не суперспособность, а профессионализм. Варианта не успеть просто не бывает. Хочешь обед – подстраивайся.

И в каждом регионе страны у нас работает свой человек. Олег Шапель за время существования ОНТ не пропустил практически ни одного «Славянского базара». Нет, на протяжении года он рассказывает обо всех событиях в Витебской области, но жизни без «Славянки» уже просто не помнит.

Татьяна Рудаковская, ведущая, директор дирекции утреннего вещания телеканала ОНТ: «Вот такой вот я пришла на телеканал ОНТ вести программу "Наши новости". Я когда сейчас смотрю на этот портрет – он висит сейчас у меня дома, – думаю: "Здравствуйте, Елена Воробей!"»

В 2004-м Татьяна Рудаковская стала одной из первых ведущих прекрасного пола на тогда новом белорусском телеканале. То, что эта была судьба, – уже никто не сомневается. За 17 лет всех проектов с её участием и не перечислить. Сейчас работа в кадре – это лишь то, что видят зрители, телеведущая преподаёт и возглавляет дирекцию утреннего вещания. Вдохновлять коллектив в 30 человек может только тот, кто влюблён в телевидение.

Татьяна Рудаковская, ведущая, директор дирекции утреннего вещания телеканала ОНТ: «Каждое утро благодарю бога, что у меня это есть. Что у меня есть любимая работа, любимые коллеги, любимые эфир, и, наверное, у человека, у которого инициалы ТВ – Татьяна Вячеславовна, – другой судьбы быть не может».

И вот уже 18 лет почти 400 сотрудников телеканала каждый день называют эту работу судьбой. Единственное, чего мы так и не научились, – разделять жизнь в кадре и за кадром. Быть может, потому что это невозможно?

Сейчас дочка Александра Матяса у бабушки, но даже дома маленькая Камилла папу чаще видит по телевизору. Почти 20 лет он работает ради того, чтобы с узнаваемым авторским стилем рассказывать зрителям о нашей культуре и её людях.

Александр Матяс, специальный корреспондент телеканала ОНТ: «12 часов точно. На этой неделе семь дней в неделю. Супруга прекрасно понимала, за кого выходила замуж, она знала, какая судьба её ждёт. А дочка до сих пор она удивляется, если это прямой эфир: "Папа, здравствуй! Почему ты мне не отвечаешь?"»

И это, пожалуй, единственный вопрос, на который в эфире не может ответить наш культурный обозреватель. Каждый день – новый сюжет. И если вы ещё не были там, откуда с новым материалом вернулся Александр Матяс, после сюжета туда захочется выехать.

Александр Матяс, специальный корреспондент телеканала ОНТ: «Как это может надоесть, если ты идёшь на работу делать то, что тебе нравится? Важно, что ты переступаешь порог этого здания и чувствуешь, что ты пришёл домой».

Дом, стены которого пропитаны телевидением. Здесь шутят, что адрес «Коммунистическая, 6» можно ставить второй пропиской, а про каждый день, проведённый перед камерой, снимать отдельный сюжет. И он снова будет о людях, которые каждый завтрашний эфир хотят сделать лучше вчерашнего. У нас вообще не любят слово «вчера», ведь когда завершится этот сюжет, мы уже будем думать, о чём рассказать вам завтра.

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