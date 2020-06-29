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Репортеры и ведущие ОНТ рассказали о работе на ТВ, жизни в кадре и за кадром
Источник материала: ОНТ
Главное богатство любой компании, а телеканала в особенности – его сотрудники. Давайте вместе посмотрим на людей, которые преданы профессии, у которых, если продолжить аналогию со скоростью, внутри есть настоящий вечный двигатель.
Что такое работа с девяти до шести и стандартные два выходных в неделю, люди с жёлтым микрофоном в руках не знали все 18 лет. Зато на их глазах взлетали ракеты, встречались главы государств, происходили уникальные события, важные не только для Беларуси, но и всего мира. И чтобы передать информацию миллионам зрителей, чтобы наполнить её максимальным количеством фактов и самыми живыми эмоциями, за кадром приходится оставлять всю свою жизнь.
Дежавю, которое все её 10 лет на ТВ если и совпадает по сценарию, то постоянно меняет действующих героев. Энрике Эглесиас, Жерар Депардье или Александр Лукашенко. В поле, на заводе или во Дворце Независимости. Она всегда собрана и сосредоточенна. За неделю количество записанных интервью может превысить и несколько десятков. А вот время для интервью с Анной Пыж найти оказалось практически невозможно. От выезда в регион до записи программы в студии может и двух дней не пройти. Так что только по предзаказу и специально для программы «Контуры».
5 мая 2018 года в Брюсселе начало работу Европейское бюро ОНТ. Уже два года практически каждый день зрители нашего телеканала могут видеть эксклюзивные кадры, снятые нашей съёмочной группой. Они выезжают на место событий, лишь взглянув на карту Европы и совсем не глядя на часы. Главное, чтобы в 20:30 по белорусскому времени всё было в эфире.
Но если серьёзно, довольно несложно представить, чего стоит, чтобы микрофон ОНТ попадал в кадр наряду с ведущими информационными агентствами Европы. Между собой мы можем называть работу коллег в Европе посольством ОНТ, ведь наряду с освещением всего происходящего в Брюсселе, Париже или Милане они каждый день следят за развитием отношений Беларуси с Европейским союзом. Наши люди, которые переехали в другую страну, чтобы делать свою работу и иметь возможность задать вопрос в любой точке Европы.
А наш собственный корреспондент в Москве Светлана Карульская работу любит в космических масштабах. Во всех подробностях она и про предполётную подготовку рассказывала, и на связь с белорусом в космосе выходила. Но это лишь одна из тысяч историй о ней. Летала в Сирию в период боевых действий, задавала вопросы уже почти всем медийным лицам России, недавно делилась опытом, как выжить в строгий карантин, и говорит, что 18 лет на телевидении не променяла бы ни на что.
Всегда оказываться в нужном месте – это не суперспособность, а профессионализм. Варианта не успеть просто не бывает. Хочешь обед – подстраивайся.
И в каждом регионе страны у нас работает свой человек. Олег Шапель за время существования ОНТ не пропустил практически ни одного «Славянского базара». Нет, на протяжении года он рассказывает обо всех событиях в Витебской области, но жизни без «Славянки» уже просто не помнит.
В 2004-м Татьяна Рудаковская стала одной из первых ведущих прекрасного пола на тогда новом белорусском телеканале. То, что эта была судьба, – уже никто не сомневается. За 17 лет всех проектов с её участием и не перечислить. Сейчас работа в кадре – это лишь то, что видят зрители, телеведущая преподаёт и возглавляет дирекцию утреннего вещания. Вдохновлять коллектив в 30 человек может только тот, кто влюблён в телевидение.
И вот уже 18 лет почти 400 сотрудников телеканала каждый день называют эту работу судьбой. Единственное, чего мы так и не научились, – разделять жизнь в кадре и за кадром. Быть может, потому что это невозможно?
Сейчас дочка Александра Матяса у бабушки, но даже дома маленькая Камилла папу чаще видит по телевизору. Почти 20 лет он работает ради того, чтобы с узнаваемым авторским стилем рассказывать зрителям о нашей культуре и её людях.
И это, пожалуй, единственный вопрос, на который в эфире не может ответить наш культурный обозреватель. Каждый день – новый сюжет. И если вы ещё не были там, откуда с новым материалом вернулся Александр Матяс, после сюжета туда захочется выехать.
Дом, стены которого пропитаны телевидением. Здесь шутят, что адрес «Коммунистическая, 6» можно ставить второй пропиской, а про каждый день, проведённый перед камерой, снимать отдельный сюжет. И он снова будет о людях, которые каждый завтрашний эфир хотят сделать лучше вчерашнего. У нас вообще не любят слово «вчера», ведь когда завершится этот сюжет, мы уже будем думать, о чём рассказать вам завтра.
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Главное богатство любой компании, а телеканала в особенности – его сотрудники. Давайте вместе посмотрим на людей, которые преданы профессии, у которых, если...
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