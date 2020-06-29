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В понедельник — дожди, а во вторник отдыхаем от жары. Все о погоде в Бресте на этой неделе

29.06.2020 08:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На новой рабочей недели в Бресте будет жарко — но с дождями, грозами и сильным ветром, сообщает AccuWeather.

В понедельник — дожди, а во вторник отдыхаем от жары. Все о погоде в Бресте на этой неделе

В понедельник будет небольшая облачность. Утром воздух прогреется до +26°С. Во второй половине будет на три градуса теплее. Возможны дожди с грозами. Вероятность осадков составляет 60%.

Во вторник днем похолодает. Небо будет затянуто тучами, но осадки маловероятны. Утром усилится ветер. Порывы будут достигать 13 м/с, сообщает pogoda.by. В первой половине дня столбик термометра поднимется до +21°С, днем — до +23°С.

В среду будет ясно и без осадков. Утром будет +24°С. Во второй половине дня ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 14 м/с. Воздух прогреется до +26°С.

В понедельник — дожди, а во вторник отдыхаем от жары. Все о погоде в Бресте на этой неделе

В четверг вернутся дожди и грозы. Вероятность осадков 60%. Утром столбик термометра поднимется до +26°С. Днем будет на два градуса теплее.

 
Теги: Брест
 
 
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  На новой рабочей недели в Бресте будет жарко — но с дождями, грозами и сильным ветром, сообщает AccuWeather. В понедельник будет небольшая облачность. Утром воздух...
 
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