|
В понедельник — дожди, а во вторник отдыхаем от жары. Все о погоде в Бресте на этой неделе
29.06.2020 08:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На новой рабочей недели в Бресте будет жарко — но с дождями, грозами и сильным ветром, сообщает AccuWeather.
В понедельник будет небольшая облачность. Утром воздух прогреется до +26°С. Во второй половине будет на три градуса теплее. Возможны дожди с грозами. Вероятность осадков составляет 60%.
Во вторник днем похолодает. Небо будет затянуто тучами, но осадки маловероятны. Утром усилится ветер. Порывы будут достигать 13 м/с, сообщает pogoda.by. В первой половине дня столбик термометра поднимется до +21°С, днем — до +23°С.
В среду будет ясно и без осадков. Утром будет +24°С. Во второй половине дня ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 14 м/с. Воздух прогреется до +26°С.
В четверг вернутся дожди и грозы. Вероятность осадков 60%. Утром столбик термометра поднимется до +26°С. Днем будет на два градуса теплее.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На новой рабочей недели в Бресте будет жарко — но с дождями, грозами и сильным ветром, сообщает AccuWeather. В понедельник будет небольшая облачность. Утром воздух...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)