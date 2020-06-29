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Какую воду пить, чтобы не болеть? Рассказывает эксперт
Источник материала: ОНТ
Вода может не только утолять жажду, но и приносить немалую пользу для здоровья при её правильном выборе. Об этом
По словам специалиста, человек может получить из воды дополнительную силу. Но для того, чтобы вода приносила максимальную пользу для организма, необходимо быть внимательнее при её покупке.
Обращайте внимание на место добычи воды. Отдавать предпочтение следует той, что была добыта из артезианских скважин. В ней уже присутствуют природные элементы. Тогда как в воду из наземных источников добавляются полезные вещества только при производстве.
Помимо этого, специалист напомнил о существовании такого напитка, как минеральная вода. Обычно её назначают принимать врачи.
фото: all-dieta.ru
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Вода может не только утолять жажду, но и приносить немалую пользу для здоровья при её правильном выборе. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на эксперта в...
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