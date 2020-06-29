Источник материала: Ежедневник

Президента Польши не удалось избрать в первом туре прошедших в воскресенье выборов.

Согласно данным экзитполов, 50% голосов, необходимых для победы, никому из кандидатов набрать не удалось.

Действующий президент Анджей Дуда набрал 41,8% голосов, за мэра Варшавы Рафала Тшасковского проголосовало 30,4% избирателей. Они и проходят во второй выборов, который состоится 12 июля. Всего на должность главы государства претендовали 11 кандидатов.

Стало известно, что явка на выборы составила около 63%. Это выше, чем на выборах в 2010 и 2015 годах.