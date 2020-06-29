|
«Предложил встречаться, а она пошла спрашивать у мамы». Истории тех, кто женился на первой любви
Источник материала: Tut.by
Какой вы помните свою первую любовь? Стеснение на свиданиях, робкие поцелуи или по-детски глупые ссоры и горькие слезы при расставании? А могли ли вы тогда подумать, что именно с человеком, которому сказали свое первое «люблю», вы создадите семью в будущем? Мы поговорили с людьми, которые спустя годы сошлись со своей первой любовью. Они рассказал о том, почему расстались, ревновали ли друг друга к другим и почему сошлись снова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пары, которые были друг у друга первой любовью, рассказали о том, как стали встречаться, почему расстались на время и как возобновили отношения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)