«Предложил встречаться, а она пошла спрашивать у мамы». Истории тех, кто женился на первой любви

Источник материала: Tut.by

Какой вы помните свою первую любовь? Стеснение на свиданиях, робкие поцелуи или по-детски глупые ссоры и горькие слезы при расставании? А могли ли вы тогда подумать, что именно с человеком, которому сказали свое первое «люблю», вы создадите семью в будущем? Мы поговорили с людьми, которые спустя годы сошлись со своей первой любовью. Они рассказал о том, почему расстались, ревновали ли друг друга к другим и почему сошлись снова.