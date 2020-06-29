ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На вечеринке в Рио-де-Жанейро расстреляли пять человек

29.06.2020 10:38 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

На вечеринке в Рио-де-Жанейро расстреляли пять человек

На севере Рио-де-Жанейро (Бразилия) на вечеринке погибли пять человек, есть раненые. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на портал G1.

Уточняется, что утром 28 июня вечеринка закончилась выстрелами. Погибли как минимум пятеро. Всего выстрелы произвели в 12 человек.

Среди погибших – 10-летний ребенок.

По неподтвержденной информации из социальных сетей, стрельбу устроили из подъехавшей машины.

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На севере Рио-де-Жанейро (Бразилия) на вечеринке погибли пять человек, есть раненые. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на портал G1. Уточняется, что утром 28...
 
Новости дня
Новости разные
 
Действительно ли людям стыдно быть богатыми? Рассказывает психолог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Вороновская газета
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика