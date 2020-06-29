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На вечеринке в Рио-де-Жанейро расстреляли пять человек
Источник материала: ОНТ
На севере Рио-де-Жанейро (Бразилия) на вечеринке погибли пять человек, есть раненые. Об этом
Уточняется, что утром 28 июня вечеринка закончилась выстрелами. Погибли как минимум пятеро. Всего выстрелы произвели в 12 человек.
Среди погибших – 10-летний ребенок.
По неподтвержденной информации из социальных сетей, стрельбу устроили из подъехавшей машины.
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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На севере Рио-де-Жанейро (Бразилия) на вечеринке погибли пять человек, есть раненые. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на портал G1. Уточняется, что утром 28...
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