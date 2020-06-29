На вечеринке в Рио-де-Жанейро расстреляли пять человек

Источник материала: ОНТ

На севере Рио-де-Жанейро (Бразилия) на вечеринке погибли пять человек, есть раненые. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на портал G1.

Уточняется, что утром 28 июня вечеринка закончилась выстрелами. Погибли как минимум пятеро. Всего выстрелы произвели в 12 человек.

Среди погибших – 10-летний ребенок.

По неподтвержденной информации из социальных сетей, стрельбу устроили из подъехавшей машины.

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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