В Быховском районе в ДТП пострадал велосипедист

Источник материала: Маяк Преднепровья

За прошедшие сутки, 25 июня, в Могилевской области произошло 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек получил травмы.

В 15 часов 45 минут в деревне Холстово Быховского района 53-летний житель Жлобина, управляя автомобилем Volkswagen Caravelle, на 8-ом километре автодороги Быхов–Белыничи при проезде перекрестка с улицей Подлесной совершил столкновение с велосипедистом, который двигался во встречном направлении и совершал поворот налево. В результате ДТП 51-летний местный житель, проезжавший на велосипеде, получил травмы. Госпитализирован.

#профилактика:

Госавтоинспекция напоминает велосипедистам: движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии – по обочине, тротуару или пешеходной дорожке. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края.

Всем участникам движения на дороге важно быть внимательными и проявлять дисциплинированность. А также ни на минуту не забывать о последствиях игнорирования ПДД!