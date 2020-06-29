В Червенском районе автомобиль придавил мужчину, который его ремонтировал

Источник материала: Tut.by

В Червенском районе при проведении ремонта мужчину прижало автомобилем, сообщили в МЧС.





Днем 28 июня спасателям поступило сообщение о том, что в деревне Натальевск требуется помощь в извлечении мужчины из-под автомобиля. Прибывшие на месте работники МЧС установили, что при проведении ремонтных работ произошло смещение автомобиля, в результате чего мужчина оказался прижат им к земле.

Спасатели приподняли автомобиль и извлекли из-под него пострадавшего. С травмами различной степени тяжести мужчину доставили в больницу.