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В Червенском районе автомобиль придавил мужчину, который его ремонтировал
Источник материала: Tut.by
В Червенском районе при проведении ремонта мужчину прижало автомобилем,
Днем 28 июня спасателям поступило сообщение о том, что в деревне Натальевск требуется помощь в извлечении мужчины из-под автомобиля. Прибывшие на месте работники МЧС установили, что при проведении ремонтных работ произошло смещение автомобиля, в результате чего мужчина оказался прижат им к земле.
Спасатели приподняли автомобиль и извлекли из-под него пострадавшего. С травмами различной степени тяжести мужчину доставили в больницу.
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С травмами различной степени тяжести пострадавшего доставили в больницу.
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