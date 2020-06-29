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На ул. Грюнвальдской у люка проваливается тротуар после дождей
29.06.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Не было снега зимой толком, так летом дожди доставляют проблем коммунальным службам и дорожникам. На ул. Грюнвальдской в результате размытия водой стал проваливаться тротуар.
Выглядит не очень красиво, придётся нормально утрамбовать и привести всё в порядок.
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