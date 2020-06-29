На ул. Грюнвальдской у люка проваливается тротуар после дождей

Источник материала: Виртуальный Брест

Не было снега зимой толком, так летом дожди доставляют проблем коммунальным службам и дорожникам. На ул. Грюнвальдской в результате размытия водой стал проваливаться тротуар.





Выглядит не очень красиво, придётся нормально утрамбовать и привести всё в порядок.



