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На ул. Грюнвальдской у люка проваливается тротуар после дождей

29.06.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Не было снега зимой толком, так летом дожди доставляют проблем коммунальным службам и дорожникам. На ул. Грюнвальдской в результате размытия водой стал проваливаться тротуар.

На ул. Грюнвальдской у люка проваливается тротуар после дождей

Выглядит не очень красиво, придётся нормально утрамбовать и привести всё в порядок.

На ул. Грюнвальдской у люка проваливается тротуар после дождей

На ул. Грюнвальдской у люка проваливается тротуар после дождей

На ул. Грюнвальдской у люка проваливается тротуар после дождей

На ул. Грюнвальдской у люка проваливается тротуар после дождей На ул. Грюнвальдской у люка проваливается тротуар после дождей На ул. Грюнвальдской у люка проваливается тротуар после дождей На ул. Грюнвальдской у люка проваливается тротуар после дождей На ул. Грюнвальдской у люка проваливается тротуар после дождей
На ул. Грюнвальдской у люка проваливается тротуар после дождей На ул. Грюнвальдской у люка проваливается тротуар после дождей На ул. Грюнвальдской у люка проваливается тротуар после дождей На ул. Грюнвальдской у люка проваливается тротуар после дождей

На ул. Грюнвальдской у люка проваливается тротуар после дождей
 
 
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  Не было снега зимой толком, так летом дожди доставляют проблем коммунальным службам и дорожникам. На ул. Грюнвальдской в результате размытия водой стал...
 
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