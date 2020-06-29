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С удобством для каждого. Как устроен первый в Беларуси инклюзивный пляж на Заславском водохранилище
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Отдых без ограничений. В Минске открылся первый в Беларуси инклюзивный пляж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его оборудовали на Заславском водохранилище.
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Как отмечают авторы проекта, на выбор повлияли пологая местность и удобный спуск в воду, который теперь оснащен всем необходимым для людей с физическими особенностями. Здесь проложили деревянные тропинки и установили кабинки для переодевания и туалеты с пандусами, а недалеко от пляжа сделали специальную парковку.
Евгений Шевко, председатель Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников:
Людмила Волчек, трехкратная олимпийская чемпионка:
Я привезла с собой вейкборд, который мне сделали недавно – будем испытывать. Я ищу острые ощущения, ищу их на воде тоже.
Место отдыха пользуется популярностью не только у людей с ограниченными возможностями, но и у мам с маленькими детьми, а также у пожилых людей.
А в Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников отметили, что будет сделано все возможное, чтобы проект развивался и дальше.
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Новости Беларуси. Отдых без ограничений. В Минске открылся первый в Беларуси инклюзивный пляж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его оборудовали на...
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