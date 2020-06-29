ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

С удобством для каждого. Как устроен первый в Беларуси инклюзивный пляж на Заславском водохранилище

29.06.2020 10:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Отдых без ограничений. В Минске открылся первый в Беларуси инклюзивный пляж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его оборудовали на Заславском водохранилище.

Людмила Волчек об отмене Паралимпиады: новость для меня хорошая, есть время для подготовки

С удобством для каждого. Как устроен первый в Беларуси инклюзивный пляж на Заславском водохранилище

С удобством для каждого. Как устроен первый в Беларуси инклюзивный пляж на Заславском водохранилище

С удобством для каждого. Как устроен первый в Беларуси инклюзивный пляж на Заславском водохранилище

Как отмечают авторы проекта, на выбор повлияли пологая местность и удобный спуск в воду, который теперь оснащен всем необходимым для людей с физическими особенностями. Здесь проложили деревянные тропинки и установили кабинки для переодевания и туалеты с пандусами, а недалеко от пляжа сделали специальную парковку.

С удобством для каждого. Как устроен первый в Беларуси инклюзивный пляж на Заславском водохранилище

Евгений Шевко, председатель Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников:
Есть планы дорожку, которая ведет к водоему, чтобы она здесь не заканчивалась, соединить плавно с обеденной зоной, с раздевалкой, с туалетом, чтобы это все можно было на коляске проезжать.

С удобством для каждого. Как устроен первый в Беларуси инклюзивный пляж на Заславском водохранилище

С удобством для каждого. Как устроен первый в Беларуси инклюзивный пляж на Заславском водохранилище

Людмила Волчек, трехкратная олимпийская чемпионка:
Это инклюзивный пляж. Это круто, это здорово! Было потрачено много сил, терпения и денег, чтобы это сделать для нас. И, конечно, я с удовольствием хочу посетить сегодня, проверить на деле этот пляж.

Я привезла с собой вейкборд, который мне сделали недавно – будем испытывать. Я ищу острые ощущения, ищу их на воде тоже.

С удобством для каждого. Как устроен первый в Беларуси инклюзивный пляж на Заславском водохранилище

С удобством для каждого. Как устроен первый в Беларуси инклюзивный пляж на Заславском водохранилище

С удобством для каждого. Как устроен первый в Беларуси инклюзивный пляж на Заславском водохранилище

Место отдыха пользуется популярностью не только у людей с ограниченными возможностями, но и у мам с маленькими детьми, а также у пожилых людей.

С удобством для каждого. Как устроен первый в Беларуси инклюзивный пляж на Заславском водохранилище

С удобством для каждого. Как устроен первый в Беларуси инклюзивный пляж на Заславском водохранилище

А в Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников отметили, что будет сделано все возможное, чтобы проект развивался и дальше.

Люди в материале: Евгений Шевко, Людмила Волчек

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Отдых без ограничений. В Минске открылся первый в Беларуси инклюзивный пляж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его оборудовали на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Действительно ли людям стыдно быть богатыми? Рассказывает психолог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика