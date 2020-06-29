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Действительно ли людям стыдно быть богатыми? Рассказывает психолог

29.06.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Почему люди стыдятся быть богатыми? И почему быть богатым — это хорошо, рассказывает психолог.

Недавно я всего за один день несколько раз столкнулся с интересным тезисом.

Мол, есть люди, которым стыдно быть богатыми, стыдно зарабатывать хорошие деньги.

Я задумался. Это не очень сочетается с моим личным опытом — за всю жизнь я таких людей не встретил ни разу.

Я видел людей, которые стыдятся брать деньги за работу (см. подробности в статье «Почему вам стыдно брать деньги за свою работу»). Видел людей, которым стыдно разговаривать о повышении зарплаты.

Но вот чтобы люди стыдились именно денег, именно богатства — такого не встречал.

Однако мы же с вами знаем, что личный опыт в таких делах — это ничто. Личный опыт уязвим для ошибок и предвзятостей, поэтому нужны доказательства.


Какие ваши доказательства?

Там, где я натыкался на этот тезис, его ничем не доказывали. Выдвигалось голое утверждение — аксиома, не более. Пришлось закопаться в научные статьи самому. Возможно, я искал плохо, но факт остается фактом — никаких доказательств в пользу стыда перед богатством я не нашел.

Зато обнаружил исследование, показавшее обратное. У некоторых участников этого эксперимента специальной процедурой вызывали чувство стыда. И оказалось, что они благодаря этому становились более прижимистыми, не хотели расставаться с деньгами.

Исследователи так прямо и пишут, что стыд вызывает желание заполучить денег, чтобы повысить самооценку и не считать себя плохим.

Итак, с научными данными в этой сфере плохо. Ладно, решил я, надо идти другим путем.


Фото: unsplash.com

В чем же тут дело?

У себя в соцсетях я провел небольшой опрос по теме (во «ВКонтакте», Facebook, Instagram). Почитав отклики, я понял, в чем дело.

В тезисе про стыд перед богатством словом «стыд» называют нечто совсем другое. Отсюда и путаница.

Говоря о стыде, на самом деле говорят о страхе и чувстве несправедливости.

Про страх все очевидно — никому не хочется стать жертвой грабежа. Поэтому некоторые люди действительно отказываются от финансовой состоятельности.

Это такой способ защититься. Если не будет денег, то не будет и угрозы грабежа.

А вот с несправедливостью ситуация куда интереснее. Люди часто писали мне о том, что чувствуют себя неловко, когда у них денег больше, чем у окружающих.

Вот понимает человек, что денег у него больше, чем, например, у соседей по лестничной клетке. И от этого — неловко.

Именно эту неловкость люди и принимают за стыд (на всякий случай подчеркну — речь не о всех людях вообще, а о некоторых). На самом же деле это именно переживание несправедливости. Несправедливости второго порядка.

Справедливость второго порядка

Позвольте небольшое пояснение. Есть два порядка справедливости — в справедливости первого порядка мы следим, чтобы нам не досталось меньше других. А справедливость второго порядка занимается другим. Она следит, чтобы другим не досталось меньше нашего.

Причем, судя по всему, справедливость первого порядка, как минимум, частично передается генетически. А вот справедливость второго порядка точно создается культурой.

Это хорошо видно из исследования международной команды психологов, которые изучали детей в США, Мексике, Канаде, Перу, Уганде, Индии и Сенегале. Справедливость первого порядка там проявляется у детей очень рано.

А вот справедливость второго порядка удалось найти лишь в трех странах — США, Канаде и Уганде. И то — в сравнительно позднем возрасте.

Отмечу важную деталь — исследовались именно дети, так что нельзя считать, будто взрослые в Перу или Сенегале против справедливости второго порядка. Это просто не изучалось.


Фото: unsplash.com

Все это означает, что есть люди, у которых справедливость второго порядка развита очень сильно. Им плохо, когда они видят, что у других денег меньше. Поэтому они вполне могут избегать финансовой состоятельности — просто чтобы не чувствовать боли от несправедливости.

Разумеется, стыд тут совсем ни при чем. Тут дело в обостренном чувстве справедливости.

Кто здесь хороший, кто плохой?

И тут вы спросите: «Так что же, если я не испытываю неловкости рядом с тем, у кого меньше денег, значит, я плохой человек?»

Нет, конечно, нет. Это значит, что вы понимаете справедливость по-своему. Как, в общем, и все мы.

Дело в том, что справедливость — понятие субъективное. Нет единой общей справедливости, действующей для всех так же, как закон всемирного тяготения. Каждый оценивает ситуацию по-своему, и это никого не делает плохим.

Кто-то из нас реагирует на несправедливость острее, кто-то мягче. Это, по большому счету, ничего не говорит о нас. Это просто некая особенность, которую точно не стоит оценивать с позиции нравственности.

Ну и под занавес хочу поделиться с вами такой вот мыслью. Человек, у которого деньги есть, может сделать больше.

Поддержать благотворительный фонд. Напрямую сделать подарки нуждающимся. Чуть больше платить за работу и тем самым помогать.

Другими словами, быть состоятельным человеком полезно. Будучи таким, вы можете помочь куда большему числу людей. Другими словами, в этом случае вам легче будет восстановить справедливость.

Итого: я не нашел доказательств тезиса: «Люди стыдятся богатства». Вероятнее всего, здесь ошибка и вместо стыда нужно говорить о реакции на несправедливость. И это важно — если есть задача изменить ситуацию, то надо понимать, в чем проблема на самом деле.

А у меня все, спасибо за внимание.

 
 
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