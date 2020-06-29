Перечислены продукты, которые ускоряют старение

Источник материала: ОНТ

Какие продукты стоит исключить из своего рациона, чтобы избежать ускоренного процесса старения, рассказала врач-диетолог Тамара Прунцева. Об этом сообщает РИА Новости.





К вредной пище специалист отнесла сильно переработанные продукты. Обычно они содержат в своём составе, как минимум, 5 добавок. Это красители, ароматизаторы, консерванты, загустители и прочие. К данной категории относятся различного рода колбасы, полуфабрикаты, выпечка и газированные напитки.





Согласно информации учёных, неправильное питание сокращает концевые участки хромосом — это теломеры. Они влияют на процесс преждевременного старения. Согласно другой теории, кожа начинает стареть из-за увеличения числа свободных радикалов в клетках. На это, прежде всего, влияет термическая обработка пищи.

Медик советует включать в свой дневной рацион порядка 400 граммов овощей и фруктов, употреблять хлеб, макароны из твёрдых сортов пшеницы, а также крупы. Также очень важно обращать внимание на количество употребляемого в сутки белка. Так, хот-дог будет содержать в себе не столько белок, сколько большое количество вредных жиров, углеводов, а также усилители вкуса. Отличным источником белка является рыба, птица, творог, яица и нежирные сорта мяса.





фото: letidor.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram