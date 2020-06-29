Реализуя свою координирующую функцию, органами прокуратуры Минской области совместно с другими субъектами профилактики в первом полугодии 2020 г. принимались организационные и практические меры, которые в совокупности с ранее разработанными и выполненными мероприятиями позволили обеспечить общественную безопасность и добиться существенного улучшения криминогенной обстановки в регионе.

Общее число совершенных преступлений сократилось почти на 20% (с 7 028 до 5 639). Уровень преступности на 10 тысяч жителей области снизился с 49,3 до 39,5.

Значительно уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений, уголовно-наказуемых деяний, совершенных несовершеннолетними, ранее судимыми лицами, в состоянии опьянения, группой лиц, в общественных местах, в сфере семейно-бытовых отношений.

Продолжает сокращаться количество краж, грабежей, мошенничеств, угонов, разбоев, изнасилований, хулиганств, фактов незаконного оборота наркотиков, взяточничества, неуплаты алиментов и других уголовно-наказуемых деяний.

Вместе с тем, анализ криминогенной обстановки и состояния безопасности жизнедеятельности граждан свидетельствует о наличии определенных негативных тенденций, на устранении которых необходимо сосредоточить внимание субъектов профилактики Минской области в текущем году.

В результате совершения убийств и умышленных причинений тяжких телесных повреждений погибло 29 человек (+ 20,5%).

Наибольшее число данных преступлений зарегистрировано в Минском, Борисовском, Молодечненском, Солигорском, Пуховичском, Воложинском районах.

Совершению каждого второго такого преступления предшествовало совместное распитие спиртных напитков преступником и его жертвой.

Из общего числа установленных преступников (29 мужчин и 4 женщины), 93% в момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения, 84% нигде не работали, каждый пятый достиг пенсионного возраста. Большинство преступников ранее не находились в поле зрения правоохранительных органов, однако злоупотребляли спиртными напитками.

Кроме того, значительно возросло количество дорожно-транспортных происшествий с гибелью людей. За 5 месяцев текущего года зафиксировано 257 (+ 23%) ДТП, в результате которых погибло 59 человек (+ 73,5%), еще 255 получили травмы (+ 19%).

На фоне ухудшения дорожной обстановки более чем вдвое (с 225 213 до 101 280) сократилось число пресеченных госавтоинспекцией правонарушений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Остается сложным состояние пожарной безопасности в жилом секторе в сельской местности. В результате пожаров погибло 83 человека. Основной причиной пожаров с гибелью людей является неосторожное обращение с огнем при курении в доме.

В летний период приобретает свою актуальность проблема предупреждения гибели людей на воде. Абсолютное большинство случаев утоплений стали следствием личной неосторожности граждан, выразившейся в нарушении правил безопасного поведения на водах, а также произошли в местах, непредназначенных для купания и отдыха у воды (вне зоны действия спасательных постов).

В предстоящем полугодии основное внимание прокурорского надзора в сфере профилактики правонарушений будет сосредоточено на исполнении требований законодательства о предупреждении гибели людей от внешних причин, в первую очередь в результате дорожно-транспортных происшествий, пожаров и утоплений.

Кроме этого, прокуратурой области планируется проверить эффективность реализации мероприятий, предусмотренных Комплексным планом по профилактике правонарушений в Минской области на 2020 год, с рассмотрением результатов проверки на заседании областного координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией.

Первый заместитель

прокурора Минской области

старший советник юстиции Борис Петровский