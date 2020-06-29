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Недалеко от Санкт-Петербурга построили копию египетской пирамиды
Источник материала: ОНТ
Пока границы на замке, полюбоваться на египетскую пирамиду можно в русской деревне недалеко от Петербурга.
Жители Истинки возвели точную копию одного из семи чудес света. Она в 19 раз меньше оригинала и построена из бетонных блоков, а не из базальта, но пропорции соблюдены скрупулёзно, а все четыре уровня, том числе портал и лабиринт, точно выверены и воспроизведены. Строили пирамиду супруги не только забавы ради, они хотят изучать влияние египетских объектов на состояние человека – медитацию и оздоровление.
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Пока границы на замке, полюбоваться на египетскую пирамиду можно в русской деревне недалеко от Петербурга. Жители Истинки возвели точную копию одного из семи...
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