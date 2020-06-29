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На «Площади Ленина» презентовали идентификатор лиц для оплаты проезда. Показываем, как это работает

29.06.2020 11:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусбанк презентовал сервис «Смотри и проходи», с помощью которого можно оплатить проезд в метро на станции «Площадь Ленина». Для этого технология использует систему распознавания лиц. Рассказываем и показываем, как это работает.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

В рамках пилотного тестирования на станции метро «Площадь Ленина» установили биометрический терминал от Беларусбанка. Систему тестируют сотрудники банка и метрополитена.

Как это работает?

Считывание лиц происходит при помощи биометрического терминала на основании слепков, сформированных пассажирами через мобильное приложение Беларусбанка. Система распознает человека онлайн даже при повороте головы, плохом освещении или частичном перекрытии лица, например, очками или медицинской маской.

Сначала технология определяет индивидуальные черты по фиксированным точкам — расстояние между глазами, длина линии подбородка, ширина носа и еще десятки других параметров. Терминал проверяет от 75 до 125 точек на лице, чтобы построить цифровой отпечаток, который используется для поиска совпадений в базе биометрических данных. Далее уже другие алгоритмы ищут по заранее созданной базе данных и выдают процент схожести с искомым образцом данных. Если процент схожести высокий, лицо считается распознанным.

После этого деньги за проезд списывают с карты, которая «привязана» пассажиром к идентификатору слепка лица в мобильном приложении банка.

Списываться деньги будут моментально за одну поездку, а не за три, как при оплате через бесконтактные карты. Операция занимает две секунды.

Через приложение Беларусбанка сервисом также могут пользоваться держатели карточек банка и других белорусских банков.

Уникальность технологии от банка заключается в возможности одновременно распознать лицо и совершить платеж онлайн. В смартфонах эта система используется для разблокировки экрана.

(Обновляется)

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Теги: Минск
 
 
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