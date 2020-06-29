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В США начинаются тестовые полёты Boeing 737 MAX

29.06.2020 11:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. 29 июня в США стартуют тестовые полеты скандально известного Boeing 737 MAX, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они необходимы для повторной сертификации лайнеров этой модели и возобновления их эксплуатации.

В США начинаются тестовые полёты Boeing 737 MAX

Как ожидается, испытания продлятся три дня, затем воздушному судну предстоит пройти еще ряд дополнительных проверок, которые займут несколько месяцев. Компания рассчитывает возобновить полеты этой модели в конце года.

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В США начинаются тестовые полёты Boeing 737 MAX

Напомним, эксплуатацию лайнеров 737 МАХ приостановили в США и многих других странах после двух авиакатастроф. Причиной аварии в обоих случаях стал сбой в работе бортовых систем самолета.

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Новости США. 29 июня в США стартуют тестовые полеты скандально известного Boeing 737 MAX, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они необходимы для повторной...
 
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