|
В США начинаются тестовые полёты Boeing 737 MAX
Источник материала: СТВ
Новости США. 29 июня в США стартуют тестовые полеты скандально известного Boeing 737 MAX, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как ожидается, испытания продлятся три дня, затем воздушному судну предстоит пройти еще ряд дополнительных проверок, которые займут несколько месяцев. Компания рассчитывает возобновить полеты этой модели в конце года.
Напомним, эксплуатацию лайнеров 737 МАХ приостановили в США и многих других странах после двух авиакатастроф. Причиной аварии в обоих случаях стал сбой в работе бортовых систем самолета.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. 29 июня в США стартуют тестовые полеты скандально известного Boeing 737 MAX, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они необходимы для повторной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)