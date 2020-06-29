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Названа возможная причина вымирания древнего города майя

29.06.2020 11:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые Университета Цинциннати в США раскрыли одну из причин исчезновения развитой цивилизации майя. Оказалось, что водохранилища древнего города Тикаль были загрязнены высокими уровнями токсических веществ, что могло негативно сказаться на здоровье населения в периоды засухи и вынудило людей покинуть поселение. Свои выводы исследователи представили в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports. Об этом пишет Lenta.ru.


Фото: wikipedia

Известно, что майя покинули Тикаль в середине IX века нашей эры, однако точная причина исхода пока остается неизвестной. Одну из главных ролей могли сыграть продолжительные засухи, которые длились несколько десятилетий, с 820 по 870 год нашей эры. Это затруднило доступ к таким источникам пресной воды, как озера и грунтовые воды, в результате чего городское население вынуждено было полагаться на систему резервуаров, окружавшую Тикаль. Однако, как показали авторы новой работы, водохранилища не были безопасными.

Исследователи проанализировали образцы отложений в четырех главных резервуарах Тикаля с помощью радиоуглеродного датирования, масс-спектроскопии и спектрофотометрии. В двух резервуарах были выявлены высокие концентрации ртути, относящиеся к периоду от 600 до 900 лет нашей эры, причем в некоторых образцах содержание токсичного металла в несколько раз превышало безопасный уровень для пресной воды. Источником ртути могли стать краски, которые майя широко применяли для декорирования, архитектурных орнаментов, а также в ритуальных целях.

Майя пили воду, которая содержала не только ртуть, но и высокие концентрации фосфатов, которые попадали в водохранилища вместе с пищевыми отходами и фекальными массами. Секвенирование рибосомальной РНК, выделенной из образцов, показало, что загрязнение органикой привело к росту цианобактерий (сине-зеленых водорослей) Planktothrix и Microcystis, которые выделяют потенциально смертельные токсины. Эти токсины оказывают разрушительное воздействие на организм человека даже при малых концентрациях и устойчивы к кипячению.

Доступ к загрязненным водохранилищам имели, в основном, представители правящей элиты Тикаля. Это могло отрицательно сказаться на их способности управлять городом. Известно, что хроническое отравление ртутью связано с метаболическим синдромом (хотя механизм этого пока не ясен), а Темное Солнце, один из правителей города, страдал от сильного ожирения. Поскольку власть у майя зависела от способности обеспечить доступ к чистой воде, авторитет лидеров Тикаля мог серьезно пошатнуться, пишут авторы работы. Этот же сценарий, скорее всего, реализовывался и в других центрах цивилизации майя.

 
 
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Известно, что майя покинули Тикаль в середине IX века нашей эры, однако точная причина исхода пока остается неизвестной.
 
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