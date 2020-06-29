Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте появится встроенный в многоэтажку детский сад, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по образованию горисполкома Анатолий Носков.





Новый для областного центра проект реализуют в развивающемся микрорайоне ЮЗМР-4. "В строящихся микрорайонах не всегда хватает мест шаговой доступности. Встроенный детский сад поможет решить проблему, - отметил Анатолий Носков. - Проработка строительства в Бресте такого дошкольного учреждения началась в 2017 году. Тогда появились первые эскизные проекты, безвозмездно выполненные "Брестжилстроем" и "Полесьежилстроем". В январе 2018 года мы изучили опыт Гомеля по этому вопросу, а в 2019-м начали проектировать объект. Его строительство началось в нынешнем мае".

Детский сад расположится на 1-м этаже многоэтажного дома. В учреждении образования будет отдельный вход, собственный дворик с игровыми площадками. Внутри предусмотрены ресурсная комната, музыкальный зал, три просторных помещения для групп, которые смогут посещать 75 детей.

Планируется, что новый садик не будет самостоятельным юрлицом, а станет филиалом одного из расположенных по соседству дошкольных учреждений. "Для удешевления проекта мы не предусматривали там собственный пищеблок. Питание для детей будет привозным. Еду будут готовить в соседнем учреждении. Для разогрева пищи будет оборудовано специальное помещение", - рассказал о проекте начальник отдела по образованию. Еще одна особенность компактного садика - совмещенные спальные и игровые. Санитарные нормы позволяют это сделать, а такой подход сэкономит место.

Ввод нового детского сада ориентировочно намечен на конец 2020 года.