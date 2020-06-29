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"Кировск-СДЮШОР" и "Брест" вышли в полуфинал чемпионата Беларуси по пляжному футболу

29.06.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Первыми полуфиналистами чемпионата Беларуси по пляжному футболу стали "Кировск-СДЮШОР" и "Брест", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Кировск-СДЮШОР" и "Брест" вышли в полуфинал чемпионата Беларуси по пляжному футболу

Кировчане стали победителями регулярного сезона, набрав в 15 проведенных играх 37 очков при разнице мячей 101-50. В четвертом туре, проходившем в Мозыре, лидеры сезона одолели "Брест" со счетом 4:3 и в овертайме "Шучин" - 6:4, а также уступили в дополнительное время действующему чемпиону страны "Гроднооблспорту" - 7:8. Вторыми финишировали брестчане, которые разгромили кобринское "Полесье" с результатом 14:3 и взяли верх над гродненской дружиной - 4:2.

Итоговое положение: "Кировск-СДЮШОР" - 37 очков, "Брест" - 33, "Гроднооблспорт" - 29, "Щучин" - 21, "М-Сити" (Мозырь) - 12, "Полесье" - 0.

Ближайшие матчи состоятся 18-19 июля в Кировске. Победитель четвертьфинала "Гроднооблспорт" - "Полесье" сыграет в полуфинале в брестчанами, а лучшая команда пары "Щучин" - "М-Сити" затем будет соперничать с кировчанами.

 
Теги: Брест
 
 
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  Первыми полуфиналистами чемпионата Беларуси по пляжному футболу стали "Кировск-СДЮШОР" и "Брест", сообщает корреспондент БЕЛТА. Кировчане стали победителями...
 
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