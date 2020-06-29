Премьеру фильма Нолана снова перенесли. Изменилась и дата открытия большинства госкинотеатров

Источник материала: Tut.by

Премьеру нового фильма Кристофера Нолана «Довод» , запланированного на 30 июля, перенесли еще на две недели. Ожидалось, что именно с этой картиной после вынужденных каникул вернутся к работе большинство кинотеатров государственной сети «КиноМинска». Однако заработают они только с 12 августа. Об этом TUT.BY рассказала начальник отдела репертуарного прогнозирования и планирования минского «Киновидеопроката» Ольга Боговарова.



Кадр из фильма

Премьеру британо-американского фильма Кристофера Нолана «Довод» переносят уже во второй раз. Мировая премьера должна была состояться в середине июля, затем выход релиза передвинули на конец месяца. Теперь прокатчики назвали новую дату выхода боевика — 12 августа в мире и 13 августа в Беларуси и России. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации с COVID-19 в регионах, где были отменены ограничительные меры.

Как стало известно на прошлой неделе, десять кинотеатров сети «КиноМинска» планировали открыть двери для зрителей 30 июля именно показом новинки Нолана. С переносом релиза изменились и дата открытия. Информацией с TUT.BY поделилась начальник отдела репертуарного прогнозирования и планирования минского «Киновидеопроката» Ольга Боговарова:

— [С открытием] подождем, так как ситуация меняется ежесекундно. Но пока основные релизы перенесены на август: 13 августа должна состояться премьера «Довода», 21 августа — «Мулан» .

Уточним, что всего в структуру «КиноМинска» входят 13 кинотеатров, 12 из них временно не работают с середины апреля. Открывать кинотеатры фильмами, которые уже были в прокате, собеседница не видит смысла, поэтому в компании рассчитывают привлечь зрителя вот уж действительно долгожданной премьерой.



Фото: Дмитрий Гусалов, TUT.BY

К слову, в кинотеатре «Беларусь» , который не прекращал работу во время пандемии, на конец июля вырисовывается неплохой репертуар, делится Ольга. 30 июля на этой киноплощадке перевыпустят фильм Нолана «Начало» 2010 года. Его стоит пересмотреть, так как критики считают , что обе картины — «Начало» и «Довод» — это часть одной киновселенной.

Кроме того, в конце месяца здесь покажут мелодраму «Тень звезды» с Павлом Прилучным и хоррор «Заклятье. Дом 32» . Ольга говорит, что новинок хватает, и добавляет:

— С 23 июля в «Беларуси» стартует триллер «Запретная зона» белорусского режиссера Митрия Семенова-Алейникова о чернобыльской зоне — ее будет прокатывать наша белорусская компания «Кино цех». Я картину уже видела, она сделана очень качественно. Интересно, как ее будет молодежь смотреть, но я бы сказала, что она как раз молодежная.

Напомним, что с 11 июня в столице снова работают все кинотеатры частной сети Silver Screen cinemas, правда, киноплощадки в ТЦ Galileo и ТЦ ARENAcity показывают кино только по пятницам и в выходные. Еще один частный столичный кинокомплекс Falcon Club Бутик Кино вернется к работе на днях — 2 июля (билеты на сеансы уже в продаже). Сеть «АртКинотеатр» пока не объявляла о своем возвращении с каникул.

Для тех, кто все еще опасается посещать массовые мероприятия, в парке Dreamland работает автокинотеатр Silver Screen Open Air с живым звуком. Он будет открыт весь теплый сезон. Вскоре запустится еще как минимум два автокинотеатра — государственный на Октябрьской площади и частный на Победителей, 20/2 .

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