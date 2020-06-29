Огурцы малосольные. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Как быстро приготовить вкуснейшие малосольные огурцы? Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич .

Вам понадобится:

огурцы короткоплодные - около 1 кг;

укроп - небольшой пучок;

чеснок - 3-4 зубчика;

соль - 3 ст.л;

вода - 1.5 л.





Как готовить?

Соль растворяем в холодной фильтрованной воде.

Огурцы тщательно моем и выкладываем в 3-литровую банку. Добавляем чеснок, сверху кладём укроп. Заливаем огурцы рассолом и оставляем банку при комнатной температуре на 1-2 часа. Затем убираем в холодильник.





Секрет приготовления

Кроме укропа и чеснока, в банку рекомендую класть также листочки смородины, вишни и хрена (по 2 шт. достаточно). Тогда ваш рассол будет очень ароматным, а это в свою очередь придаст потрясающий вкус малосольным огурцам.





Приятного аппетита!

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