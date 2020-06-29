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Огурцы малосольные. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Как быстро приготовить вкуснейшие малосольные огурцы? Своим рецептом делится телеведущая
Вам понадобится:
Как готовить?
Соль растворяем в холодной фильтрованной воде.
Огурцы тщательно моем и выкладываем в 3-литровую банку. Добавляем чеснок, сверху кладём укроп. Заливаем огурцы рассолом и оставляем банку при комнатной температуре на 1-2 часа. Затем убираем в холодильник.
Секрет приготовления
Кроме укропа и чеснока, в банку рекомендую класть также листочки смородины, вишни и хрена (по 2 шт. достаточно). Тогда ваш рассол будет очень ароматным, а это в свою очередь придаст потрясающий вкус малосольным огурцам.
Приятного аппетита!
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Как быстро приготовить вкуснейшие малосольные огурцы? Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич. Вам понадобится: огурцы короткоплодные - около 1 кг;...
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