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Огурцы малосольные. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

29.06.2020 14:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Огурцы малосольные. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

Как быстро приготовить вкуснейшие малосольные огурцы? Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич.

Вам понадобится:

  • огурцы короткоплодные - около 1 кг;
  • укроп - небольшой пучок;
  • чеснок - 3-4 зубчика;
  • соль - 3 ст.л;
  • вода - 1.5 л.


Как готовить?

Соль растворяем в холодной фильтрованной воде.

Огурцы тщательно моем и выкладываем в 3-литровую банку. Добавляем чеснок, сверху кладём укроп. Заливаем огурцы рассолом  и оставляем банку при комнатной температуре на 1-2 часа. Затем убираем в холодильник.


Секрет приготовления

Кроме укропа и чеснока, в банку рекомендую класть также листочки смородины, вишни и хрена (по 2 шт. достаточно). Тогда ваш рассол будет очень ароматным, а это в свою очередь придаст потрясающий вкус малосольным огурцам.


Приятного аппетита!

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Как быстро приготовить вкуснейшие малосольные огурцы? Своим рецептом делится телеведущая Екатерина Тишкевич. Вам понадобится: огурцы короткоплодные - около 1 кг;...
 
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