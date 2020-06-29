 «В связи с падением интереса к чемпионату Беларуси...». ФК «Слуцк» в непростом финансовом положении

Источник материала: Слуцк Город





Фото: footbnews.ru

Выступающий в высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу «Слуцк» находится в непростом финансовом положении, пишет МЛЫН.BY.

Проблемы с деньгами в клубе начались ещё ранней весной после того как он остался без финансовой поддержки Слуцкого сахарорафинадного комбината. В мае председатель ФК «Слуцк» Виталий Бунос рассказал о том, что в переговорах с главным спонсором наметились позитивные сдвиги, но пока ситуация, увы, не изменилась.

— В связи с деятельностью клуба, необходимостью выплаты зарплаты игрокам и тренерскому штабу наши долги только увеличиваются, — прояснил ситуацию Виталий Бунос. — В мае действительно шли переговоры с концерном «Белгоспищепром». Мы обратились с письмом на сахарный комбинат, собрали пакет документов, отправили их в концерн. Там рассмотрели и сказали, что сейчас они пройдут согласование, и часть денег будет выделена. А в конце мая оттуда пришло письмо о том, что необходимо согласование на уровне Премьер-министра страны. Как вы знаете, сейчас эту должность занимает другой, и я не знаю, на каком этапе находится рассмотрение вопроса. Ситуация плачевная.

По словам Буноса, есть предприятия, готовые оказать поддержку, даже за пределами Слуцкого района. Так, заключались договоры на оказание рекламных услуг на 3, 5, 10 тысяч рублей.

— Пусть это и небольшие суммы, но они спасают в решении текущих вопросов. Выплатить зарплату за май не представляется возможным. Игроки нашего клуба пока адекватно воспринимают ситуацию. Они получили зарплату за март, апрель, но премиальные еще не были выплачены ни за одну игру. Объясняем им, что стучимся во все двери.

Председатель ФК «Слуцк», впрочем, продолжает сохранять оптимизм и веру в то, что ситуация изменится. Но пока не может сказать, как скоро и что будет дальше.

— Переговоры идут, мы общаемся с представителями зарубежных организаций, стараемся находить спонсоров и за рубежом. Пишем в различные организации. Некоторые объясняют, что подобный вопрос требует времени: изучить белорусский чемпионат, структуру… К сожалению, дальше разговоров дело пока не идет. Да и процесс небыстрый: с одной организацией, например, общались в течение месяца, а буквально на днях пришел ответ: «В связи с падением интереса к чемпионату Беларуси — все же возобновляются турниры и в других странах — дальнейшие переговоры считаем нецелесообразными. Оставайтесь на связи». Но, повторю, сложа руки не сидим.

МЛЫН.BY