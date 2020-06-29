Задержанного администратора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» перевели на Володарку

Источник материала: Tut.by

Администратора телеграмм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика перевели в СИЗО-1 на улице Володарского в Минске. Ему продлили арест до 10 суток до предъявления обвинения, сообщает «Радио Свобода» .



Фото: Радыё Свабода

Когда перевели Лосика с Окрестина в Володарку — точно неизвестно. Сообщается, что ему продлили арест до 10 суток до предъявления обвинения. Передачу Лосику ранее отказались принять «так как проводится санитарная обработка здания».

Напомним, ранее в СИЗО-1 также перевели брестских блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова . До перевода в Минск они сидели «на сутках» в изоляторах временного содержания. Они проходят по «делу Тихановского»: блогеров подозревают в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти.

Администратора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика задержали 25 июня. У него дома прошел обыск. Позже супруга Лосика сообщила, что на ее мужа завели уголовное дело по ст. 342 УК РБ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).