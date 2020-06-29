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Задержанного администратора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» перевели на Володарку
Источник материала: Tut.by
Администратора телеграмм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика перевели в СИЗО-1 на улице Володарского в Минске. Ему продлили арест до 10 суток до предъявления обвинения, сообщает
Когда перевели Лосика с Окрестина в Володарку — точно неизвестно. Сообщается, что ему продлили арест до 10 суток до предъявления обвинения. Передачу Лосику ранее отказались принять «так как проводится санитарная обработка здания».
Напомним, ранее в СИЗО-1 также перевели брестских блогеров
Администратора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика задержали 25 июня. У него дома прошел обыск. Позже супруга Лосика сообщила, что на ее мужа
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Когда перевели Лосика с Окрестина на Володарку - точно неизвестно. Сообщается, что ему продлили арест до 10 суток до предъявления обвинения.
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