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Задержанного администратора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» перевели на Володарку

29.06.2020 14:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Администратора телеграмм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика перевели в СИЗО-1 на улице Володарского в Минске. Ему продлили арест до 10 суток до предъявления обвинения, сообщает «Радио Свобода».


Фото: Радыё Свабода

Когда перевели Лосика с Окрестина в Володарку — точно неизвестно. Сообщается, что ему продлили арест до 10 суток до предъявления обвинения. Передачу Лосику ранее отказались принять «так как проводится санитарная обработка здания».

Напомним, ранее в СИЗО-1 также перевели брестских блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова. До перевода в Минск они сидели «на сутках» в изоляторах временного содержания. Они проходят по «делу Тихановского»: блогеров подозревают в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти.

Администратора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика задержали 25 июня. У него дома прошел обыск. Позже супруга Лосика сообщила, что на ее мужа завели уголовное дело по ст. 342 УК РБ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

 
Теги: Минск
 
 
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Когда перевели Лосика с Окрестина на Володарку - точно неизвестно. Сообщается, что ему продлили арест до 10 суток до предъявления обвинения.
 
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