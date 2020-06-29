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Оранжевый уровень опасности объявлен по западу Беларуси во второй половине дня из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сегодня с 15.00 до 21.00 по западу страны ожидаются грозы, при грозах местами прогнозируются сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

В ближайшие сутки, 30 июня, неблагоприятные погодные явления распространятся на большую часть Беларуси.

БелТА