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Случчанка стала победителем конкурса ГАИ в Instagram
29.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В рамках Единого дня безопасности дорожного движения под девизом «Обгон должен быть безопасным!» Госавтоинспекция Минской области на своем инстаграм-канале
В прямом эфире при помощи генератора случайных чисел был выбран победитель. Ею стала Ангелина из Слуцка.
Госавтоинспекция Минщины поздравляет с победой и всем участникам дорожного движения желает безопасных дорог!
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В рамках Единого дня безопасности дорожного движения под девизом «Обгон должен быть безопасным!» Госавтоинспекция Минской области на своем инстаграм-канале...
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