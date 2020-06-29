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Случчанка стала победителем конкурса ГАИ в Instagram

29.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Случчанка стала победителем конкурса ГАИ в Instagram

В рамках Единого дня безопасности дорожного движения под девизом «Обгон должен быть безопасным!» Госавтоинспекция Минской области на своем инстаграм-канале @gai_minobl провела розыгрыш полезных подарков.

В прямом эфире при помощи генератора случайных чисел был выбран победитель. Ею стала Ангелина из Слуцка.

Госавтоинспекция Минщины поздравляет с победой и всем участникам дорожного движения желает безопасных дорог!

Подписывайтесь на наш инстаграм-канал @gai_minobl и следите за нашими новостями, принимайте активное участие в наших мероприятиях.

Случчанка стала победителем конкурса ГАИ в Instagram

УГАИ УВД Минского облисполкома

 
Теги: Новости
 
 
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В рамках Единого дня безопасности дорожного движения под девизом «Обгон должен быть безопасным!» Госавтоинспекция Минской области на своем инстаграм-канале...
 
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