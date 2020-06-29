Случчанка стала победителем конкурса ГАИ в Instagram

Источник материала: Слуцк Город





В рамках Единого дня безопасности дорожного движения под девизом «Обгон должен быть безопасным!» Госавтоинспекция Минской области на своем инстаграм-канале @gai_minobl провела розыгрыш полезных подарков.

В прямом эфире при помощи генератора случайных чисел был выбран победитель. Ею стала Ангелина из Слуцка.

Госавтоинспекция Минщины поздравляет с победой и всем участникам дорожного движения желает безопасных дорог!

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