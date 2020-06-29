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Не вписался... Брестчанин получил права, сел за руль авто "с шашечками" и разбил его о дерево

29.06.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла 28 июня около 12:00 часов в Брестском районе.

Не вписался... Брестчанин получил права, сел за руль авто "с шашечками" и разбил его о дерево

По предварительной информации: 18-летний брестчанин, управляя автомобилем «Шкода», двигался по деревне Семисосны, от автодороги Н133 к агроусадьбе. На закруглении дороги водитель не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево. В результате ДТП пострадавших нет, транспортное средство получило механические повреждения.

Не вписался... Брестчанин получил права, сел за руль авто "с шашечками" и разбил его о дерево

Установлено, что горожанин получил право управления 27 июня 2020 года. В отношении водителя составлен административный материал по ч.5 ст.18.22 КоАП Республики Беларусь.

Не вписался... Брестчанин получил права, сел за руль авто "с шашечками" и разбил его о дерево

Внимательность и осторожность требуются от каждого водителя, но люди, которые за рулем совсем немного, должны быть осмотрительны вдвойне. Следует двигаться с невысокой скоростью, концентрироваться перед каждым маневром, не торопиться и сохранять спокойствие.

 
 
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  Дорожная авария произошла 28 июня около 12:00 часов в Брестском районе. По предварительной информации: 18-летний брестчанин, управляя автомобилем «Шкода», двигался...
 
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