Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла 28 июня около 12:00 часов в Брестском районе.





По предварительной информации: 18-летний брестчанин, управляя автомобилем «Шкода», двигался по деревне Семисосны, от автодороги Н133 к агроусадьбе. На закруглении дороги водитель не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево. В результате ДТП пострадавших нет, транспортное средство получило механические повреждения.





Установлено, что горожанин получил право управления 27 июня 2020 года. В отношении водителя составлен административный материал по ч.5 ст.18.22 КоАП Республики Беларусь.





Внимательность и осторожность требуются от каждого водителя, но люди, которые за рулем совсем немного, должны быть осмотрительны вдвойне. Следует двигаться с невысокой скоростью, концентрироваться перед каждым маневром, не торопиться и сохранять спокойствие.