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Не вписался... Брестчанин получил права, сел за руль авто "с шашечками" и разбил его о дерево
29.06.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария произошла 28 июня около 12:00 часов в Брестском районе.
По предварительной информации: 18-летний брестчанин, управляя автомобилем «Шкода», двигался по деревне Семисосны, от автодороги Н133 к агроусадьбе. На закруглении дороги водитель не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево. В результате ДТП пострадавших нет, транспортное средство получило механические повреждения.
Установлено, что горожанин получил право управления 27 июня 2020 года. В отношении водителя составлен административный материал по ч.5 ст.18.22 КоАП Республики Беларусь.
Внимательность и осторожность требуются от каждого водителя, но люди, которые за рулем совсем немного, должны быть осмотрительны вдвойне. Следует двигаться с невысокой скоростью, концентрироваться перед каждым маневром, не торопиться и сохранять спокойствие.
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Дорожная авария произошла 28 июня около 12:00 часов в Брестском районе. По предварительной информации: 18-летний брестчанин, управляя автомобилем «Шкода», двигался...
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