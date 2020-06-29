В Беларуси запустят пилотный проект по оплате покупок в магазине через распознавание лиц

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси до конца 2020 года запустят пилотный проект по оплате покупок в магазине через распознавание лиц, сообщил сегодня журналистам начальник управления цифровой трансформации Беларусбанка Виктор Безруков, передает корреспондент БЕЛТА.





Виктор Безруков

"Один из кейсов, которые мы планируем сделать, - оплата с помощью биометрических терминалов в организациях торговли и сервиса. Мы уже привезли терминал в Беларусь. Думаю, что до конца года будут пилотные магазины, в которых будем использовать данное решение", - сказал Виктор Безруков.

"Это не будет носить массовый характер, потому что все новое надо сначала апробировать и получить отзывы от клиентов", - подчеркнул представитель банка.

Он обратил внимание, что банковские карточки для оплаты внедрялись порядка 10 лет. Однако сейчас технологии интегрируются в привычную жизнь намного быстрее.

В Минске тестируют оплату проезда в метро с помощью системы распознавания лиц - биометрического сервиса "Смотри и иди". Пока ею могут воспользоваться сотрудники Беларусбанка и метрополитена на станции "Площадь Ленина". Ожидается, что для всех пассажиров она станет доступна на двух станциях новой линии метро, а при успешной работе технологию внедрят на всех станциях.