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Начали отказываться принимать подписи за регистрацию Бабарико кандидатом
Источник материала: KYKY>
В Гомеле прошло заседание Советской районной комиссии по выборам президента,
Самый большой процент недействительных подписей по результату основной и дополнительной проверки у Виктора Бабарико – 23,28%. По этой причине экс-главе Белгазпромбанка не засчитали все сданные на проверку 4870 подписей. У экс-главы ПВТ Валерия Цепкало по итогам двух проверок недействительными оказались 16,53%. В итоге ему не пошли в зачет все 1956 подписей.
У оставшихся пяти претендентов, включая Александра Лукашенко, процент недействительных подписей, если верить основной проверке, – меньше 15%. По ним повторных проверок не устраивали. Абсолютно чистыми назвали все 45 подписей лишь у экс-депутата Анны Канопацкой.
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