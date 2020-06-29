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Начали отказываться принимать подписи за регистрацию Бабарико кандидатом

29.06.2020 15:00 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Гомеле прошло заседание Советской районной комиссии по выборам президента, передает «Гомельская Весна». Там говорили о найденных недействительных подписях, собранных в пользу Валерия Цепкало и Виктора Бабарико за их выдвижение кандидатами в президенты.

Самый большой процент недействительных подписей по результату основной и дополнительной проверки у Виктора Бабарико – 23,28%. По этой причине экс-главе Белгазпромбанка не засчитали все сданные на проверку 4870 подписей. У экс-главы ПВТ Валерия Цепкало по итогам двух проверок недействительными оказались 16,53%. В итоге ему не пошли в зачет все 1956 подписей.

У оставшихся пяти претендентов, включая Александра Лукашенко, процент недействительных подписей, если верить основной проверке, – меньше 15%. По ним повторных проверок не устраивали. Абсолютно чистыми назвали все 45 подписей лишь у экс-депутата Анны Канопацкой.

Обложка: инстаграм Виктора Бабарико.

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Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле прошло заседание Советской районной комиссии по выборам президента, передает «Гомельская Весна». Там говорили о найденных недействительных подписях,...
 
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