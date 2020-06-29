Как ухаживать за сухой и жирной кожей в жару? Советы косметолога

Кроме приятного солнца и долгожданной поры отпусков лето приносит и много забот о внешнем виде.

У обладательниц жирной коживоспаления и ощущение липкости, а девушки с сухой отмечают потерю влаги и шелушения. Что добавить в летний уход, чтобы сохранить молодость лица, корреспонденту агентстварассказала косметолог Вера Аксельдорова.

Когда термометр приближается к отметке в 30 градусов, самое время уделить внимание дополнительному увлажнению изнутри и снаружи. Пить побольше чистой воды — то, что точно в состоянии сделать для своей кожи каждая.Специалист рассказала, что первым видимым признаком обезвоженности организма часто становятся сухие губы. Это один из «звоночков», чтобы наладить питьевой режим и уход за кожей.

— Как и в другие поры года, уход состоит из очищения, тонизирования и увлажнения (средство может быть любым: крем, гель или флюид). В жару стоит добавить маску на основе гиалуроновой кислоты или алоэ вера 1–2 раза в неделю.









При выходе на улицу некоторые девушки предпочитают освежать лицо термальной водой, которую всегда носят в сумочке. Косметолог не против такого средства, но в качестве более эффективной и дешевой альтернативы предлагает использовать обычный тоник. Его достаточно перелить в маленькую баночку с дозатором и при необходимости распрыскивать на лицо.

Многих интересует, можно ли пользоваться косметикой в жару. Однозначного ответа у собеседницы нет: все зависит от желания девушки. Единственное, что нужно взять на заметку, — выбор более легких текстур.





— Косметологам важны составы: тальк и определенные силиконы могут сильно забивать поры. Старайтесь подбирать легкие тона. Обычно это ВВ, СС и флюиды. По возможности обратитесь к грамотному визажисту за подбором декоративной косметики. Я не против тональных средств, потому что нет разницы, что нам забьет поры: пыль с дорог или хороший тональный крем, — рассуждает косметолог.

— Как решить проблему сухости кожи летом?

— Главное — отказаться от спирта в составе. Плюс подключить увлажняющую маску два раза в неделю, делать пилинг с молочной кислотой (только тем, у кого нет склонности к высыпаниям) и использовать сыворотки на основе гиалуроновой кислоты, — делится специалист.

Как рассказала В. Аксельдорова, она сталкивается с этим типом редко, но решить проблемы сухой кожи проще, чем жирной. Чтобы привести ее в норму в жару, достаточно наладить уход, не забывать об очищении, тонизировании и увлажнении.





— А что насчет жирной? Можно ли убрать блеск, который в жару проявляется еще активнее?

— Кому и приходится сложно летом, так это обладательницам жирной кожи. Советую им заменить дневной крем на увлажняющий гель без содержания масла, а в сумочке иметь матирующие салфетки, чтобы убирать жирность на лице, — подчеркивает В. Аксельдорова. — Лучше брать на рисовой бумаге: они более эффективно впитывают излишки жира. После этапа очищения необходимо добавить лосьон или тоник, который будет иметь спирт (но важно, чтобы в составе он был не на первых местах).

Еще один помощник жирной коже летом — домашние пилинги на основе AHA-кислот два раза в неделю. Но косметолог подчеркивает важность увлажнения после такой процедуры: если слишком сушить кожу, то она начнет защищать себя. Это приведет к обратному процессу в виде еще большего объема кожного сала.

Всем без исключения не стоит забывать о санскринах: подбирать их значение нужно исходя из оттенка кожи и времени пребывания на солнце. Чем выше SPF, тем плотнее крем, поэтому самым светлым и склонным к пигментации кожи косметолог советует брать крем с SPF 50.

Если кожа смуглая, а пребывание на солнце ограничивается походом на работу утром и домой вечером, то достаточно показателей SPF 10–15. Для длительного пребывания на солнце нелишними будут средства с SPF 30, а также головные уборы и очки.

— Если идете загорать, пусть загорают ноги, руки, живот, но не лицо. Первые два месяца это красиво, а осенью приходится бороться с пигментными пятнами, птозом лица (провисанием мягких тканей) и морщинами. Пигментацию мы поборем, а вот молодость коже вернуть тяжело, — предупреждает специалист в области косметологии.