Под Брестом парень на такси врезался в дерево на следующий день после получения прав

Источник материала: Tut.by

Брестчанин попал в ДТП на следующий день после того, как получил водительское удостоверение, сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла днем 28 июня в в деревне Семисосны Брестского района. По информации инспекторов, 18-летний водитель Skoda ехал от трассы Н133 к агроусадьбе. На закруглении дороги он не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате ДТП никто не пострадал. Сотрудники ГАИ выяснили, что парень получил водительское удостоверение за день до происшествия — 27 июня.