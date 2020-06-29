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Под Брестом парень на такси врезался в дерево на следующий день после получения прав
Источник материала: Tut.by
Брестчанин попал в ДТП на следующий день после того, как получил водительское удостоверение,
Авария произошла днем 28 июня в в деревне Семисосны Брестского района. По информации инспекторов, 18-летний водитель Skoda ехал от трассы Н133 к агроусадьбе. На закруглении дороги он не справился с управлением и врезался в дерево.
В результате ДТП никто не пострадал. Сотрудники ГАИ выяснили, что парень получил водительское удостоверение за день до происшествия — 27 июня.
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В отношении водителя инспекторы составили административный протокол.
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