Более 20 человек погибли при минометном обстреле на юге Афганистана

Источник материала: ОНТ

В провинции Гильменд (Афганистан) в результате минометного обстрела погибли как минимум 23 человека. Об этом в понедельник 29 июня информирует ТАСС со ссылкой на TOLOnews.

По информации источника, минометные снаряды разрывались на рынке в уезде Сангин. Также известно о подорванном автомобиле.

Действующие на территории Афганистана экстремистские группировки пока не взяли на себя ответственность за произошедшее.

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