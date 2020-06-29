|
Более 20 человек погибли при минометном обстреле на юге Афганистана
Источник материала: ОНТ
В провинции Гильменд (Афганистан) в результате минометного обстрела погибли как минимум 23 человека. Об этом в понедельник 29 июня
По информации источника, минометные снаряды разрывались на рынке в уезде Сангин. Также известно о подорванном автомобиле.
Действующие на территории Афганистана экстремистские группировки пока не взяли на себя ответственность за произошедшее.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В провинции Гильменд (Афганистан) в результате минометного обстрела погибли как минимум 23 человека. Об этом в понедельник 29 июня информирует ТАСС со ссылкой на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)