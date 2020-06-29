ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Более 20 человек погибли при минометном обстреле на юге Афганистана

29.06.2020 15:20 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Более 20 человек погибли при минометном обстреле на юге Афганистана

В провинции Гильменд (Афганистан) в результате минометного обстрела погибли как минимум 23 человека. Об этом в понедельник 29 июня информирует ТАСС со ссылкой на TOLOnews.

По информации источника, минометные снаряды разрывались на рынке в уезде Сангин. Также известно о подорванном автомобиле.

Действующие на территории Афганистана экстремистские группировки пока не взяли на себя ответственность за произошедшее.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В провинции Гильменд (Афганистан) в результате минометного обстрела погибли как минимум 23 человека. Об этом в понедельник 29 июня информирует ТАСС со ссылкой на...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродненской Госавтоинспекции представили нового начальника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика