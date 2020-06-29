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Беларусбанк показал, как выглядит и работает система оплаты проезда лицом в метро

29.06.2020 15:40 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Подобные системы оплаты уже работают в России и Китае, но ключевое отличие белорусского варианта списание средств происходит мгновенно, без задержек. А весь процесс прохождения через турникет с распознаванием лица и оплатой занимает около 2 секунд.

«Это не первый наш совместный проект с «Беларусбанком». Ранее мы запустили оплату в автобусах по маршруту №1 и №100 через смартфон. Этой работой мы были полностью удовлетворены. Сейчас на основе отзывов пользователей она улучшается. И мы предложили «Беларусбанку» сделать следующий шаг – запустить в метро проект «Смотри и проходи». Проанализировав лучший мировой опыт, в банке довольно быстро предложили нам эту систему. Рассчитываем, что белорусы и гости столицы смогут по-достоинству оценить новый способ оплаты проезда в метро» отметил заместитель председателя МингорисполкомаАлександр Дорохович.



После открытия новых четырех станций третьей линии метро биометрический терминал системы «Смотри и проходи» заработает на одной из новых станций и будет доступен всем пассажирам минской подземки.

«Минский метрополитен постоянно совершенствуется. Уже закуплены новые поезда Stadler для второй и третьей линий, тестируется современная система оплаты через идентификацию лиц. Испытания показывают ее успешность и уверен, что она вскоре заработает на благо всех жителей Минска и его гостей» заявил руководитель Минского метрополитена Владимир Сотников.

Как работает «Смотри и проходи»

Сервис разработан при поддержке российской компании Visual Labs и ее белорусского представительства компании «Арктический 12». Чтобы зарегистрироваться в сервисе, нужно скачать мобильное приложение «Беларусбанка». При этом оно поддерживает привязку карточек любых банков нашей страны. После регистрации банковской карты, необходимо выбрать в списке сервис «Смотри и проходи». После этого нужно сделать снимок лица с помощью камеры смартфона. Само изображение никуда не сохраняется. На сервер банка отправляется только цифровой образ человека хэш (зашифрованный цифровой код). Когда все сделано, останется прийти на нужную станцию и воспользоваться биосканером, просто подойдя к нему.



«Сканер может распознать человека как при слабой освещенности, так и при частично закрытом лице (например, медицинской маской). Также в сканер встроен инфракрасный датчик, который позволяет понять, что перед ним человек, а не, к примеру, манекен, кукла или фотография» объясняет начальник управления цифровой трансформации «Беларусбанка»Виктор Безруков.

Двойников и сбоев быть не может

Интересно, что во время тестов моделировали ситуацию, когда в очереди к турникету стоит 10 человек, часть из которых в системе не зарегистрирована. Сканер справился с этой задачей успешно: оплата по лицу проходила за пару секунд, а незарегистрированным пользователям предлагалось оплатить проезд другим способом – банковской карточкой, проездным или жетоном.


Также систему проверяли на распознавании близнецов. Там, где человек может запутаться и не понять, кто из них кто, «Смотри и проходи» справляется с этой задачей.

Турникет может не пустить болеющих

Одна из дополнительных функций, которая может появится у новой системы – отслеживание болеющих граждан.

«В перспективе, если эта идея будет поддержана Мингорисполкомом и Метрополитеном, мы готовы оснастить турникеты тепловизором, который сможет определять людей с повышенной температурой и блокировать им проход в метро» рассказал Виктор Безруков.



В перспективе эта система позволит создать цифровой образ человека, который можно будет использовать для любых оплат: за проезд, за покупки в магазинах или учреждениях и пр. Это поможет отказаться от банковской карточки в скором будущем.

Льготники без документов и оплата в магазине

Виктор Безруков рассказал, что в банке планируют сделать отдельный продукт для льготников, когда после одного посещения банка фиксируется право на льготный проезд, а затем сканер в метро пропускает их. И людям не придется носить с собой подтверждающие документы.

До конца года «Беларусбанк» планирует продемонстрировать еще один кейс в работе – оплату покупок с помощью лица в магазинах. В Беларусь уже завезены терминалы с Face ID и готовится их запуск в тестовом режиме.

Кроме того, в рамках зарплатного проекта с компаниями, «Беларусбанк» будет предлагать интеграцию сканера распознавания лиц на проходных предприятий.

Что это значит?

Испытать работу новой системы оплаты проезда с помощью распознавания лица можно будет в ближайшее время – после открытия новых станций третьей линии метрополитена. Оплата лицом проходит максимально быстро – в течение двух секунд и не требует прикладывания карты или проездного к терминалу. В этом году белорусы также увидят терминалы с Face ID в магазинах Минска.

*Партнерский материал. УНП 100325912

Текст: Владимир Лужнёв
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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Оплатить поездку в минском метро вскоре можно будет просто подойдя к турникету. Беларусбанк совместно с Мингорисполкомом и Минским метрополитеном представил...
 
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