Минское «Динамо» пригласило 18-летнего вратаря

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» объявило о подписании 18-летнего белорусского вратаря Алексея Колосова.



Фото: «Прессбол»

В прошлом сезоне Колосов выступал за команды U-18 и U-20 в Экстралиге Б. Также Алексей защищал ворота молодежной сборной Беларуси в первом А дивизионе чемпионата мира. Голкипер провел три матча, отразив 93% бросков.

Алексей Колосов, являющийся воспитанником клуба, стал четвертым вратарем клуба. Он будет конкурировать за место в воротах с Дэнни Тэйлором, Александром Осипковым и Никитой Толопило.