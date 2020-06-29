ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минское «Динамо» пригласило 18-летнего вратаря

29.06.2020 15:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» объявило о подписании 18-летнего белорусского вратаря Алексея Колосова.


Фото: «Прессбол»

В прошлом сезоне Колосов выступал за команды U-18 и U-20 в Экстралиге Б. Также Алексей защищал ворота молодежной сборной Беларуси в первом А дивизионе чемпионата мира. Голкипер провел три матча, отразив 93% бросков.

Алексей Колосов, являющийся воспитанником клуба, стал четвертым вратарем клуба. Он будет конкурировать за место в воротах с Дэнни Тэйлором, Александром Осипковым и Никитой Толопило.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» объявило о подписании 18-летнего белорусского вратаря Алексея Колосова.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Вороновском районе появилась первая тематическая «остановка безопасности» от МЧС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика