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Минское «Динамо» пригласило 18-летнего вратаря
Источник материала: Tut.by
Минское
В прошлом сезоне Колосов выступал за команды U-18 и U-20 в Экстралиге Б. Также Алексей защищал ворота молодежной сборной Беларуси в первом А дивизионе чемпионата мира. Голкипер провел три матча, отразив 93% бросков.
Алексей Колосов, являющийся воспитанником клуба, стал четвертым вратарем клуба. Он будет конкурировать за место в воротах с Дэнни Тэйлором, Александром Осипковым и Никитой Толопило.
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Минское «Динамо» объявило о подписании 18-летнего белорусского вратаря Алексея Колосова.
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