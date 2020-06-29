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В Вороновском районе появилась первая тематическая «остановка безопасности» от МЧС
29.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Служба «101» продолжает активную пропаганду безопасной жизнедеятельности с использованием наружной рекламы —
По словам начальника районной службы спасения Олега Волосевича, для декорирования этот павильон выбран неслучайно. Он расположен в центре агрогородка, неподалеку школа и движение транспорта здесь интенсивное. Информативное граффити хорошо видно не только ожидающим транспорт пассажирам, но и проезжающим водителям, прохожим. Содействие в оформлении остановки Вороновскому РОЧС оказали руководители ДРСУ-120 и КУСП э/б «Погородно». Больше недели работал над объектом художник-оформитель — педагог Вороновского центра творчества детей и молодежи Дмитрий Лялько. Процесс не оставил равнодушными местных жителей. Подходили, интересовались. Одобрительно высказывались насчет полезной инициативы спасателей взрослые, а дети не против были и помочь.
Как отметил О. А. Волосевич, подобный объект первый, но не последний в нашем районе. Брендированные остановки появятся еще в нескольких агрогородках. Благодаря творческому подходу к вопросам профилактики она становится наглядной, информативной и ненавязчивой.
Ольга ВОРОБЬЕВА.
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Служба «101» продолжает активную пропаганду безопасной жизнедеятельности с использованием наружной рекламы — брендирует товары и объекты социальной...
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