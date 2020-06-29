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В Вороновском районе появилась первая тематическая «остановка безопасности» от МЧС

29.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Вороновском районе появилась первая тематическая «остановка безопасности» от МЧС

Служба «101»  продолжает активную пропаганду безопасной жизнедеятельности с использованием наружной рекламы — брендирует товары и объекты социальной инфраструктуры. На днях завершились работы по оформлению автобусной остановки в аг. Трокели. Яркой расцветкой она привлекает внимание издалека.  На стенах павильона нашли красочное отражение важные темы: опасность курения в постели, алгоритм действий в случае возникновения пожара, реклама мобильного приложения «МЧС: Помощь рядом».


В Вороновском районе появилась первая тематическая «остановка безопасности» от МЧС

По словам начальника районной службы спасения Олега Волосевича, для декорирования этот павильон выбран неслучайно. Он расположен в центре агрогородка, неподалеку школа и движение транспорта  здесь интенсивное. Информативное граффити хорошо видно не только ожидающим транспорт пассажирам, но и проезжающим водителям, прохожим. Содействие в оформлении остановки Вороновскому РОЧС оказали руководители ДРСУ-120 и КУСП э/б «Погородно». Больше недели работал над объектом художник-оформитель — педагог Вороновского центра творчества детей и молодежи Дмитрий Лялько. Процесс не оставил равнодушными местных жителей. Подходили, интересовались.  Одобрительно высказывались насчет полезной инициативы спасателей взрослые, а дети не против были и помочь.  


В Вороновском районе появилась первая тематическая «остановка безопасности» от МЧС
В Вороновском районе появилась первая тематическая «остановка безопасности» от МЧС

 

Как отметил О. А. Волосевич, подобный  объект первый, но не последний в нашем районе. Брендированные остановки появятся еще в нескольких агрогородках. Благодаря творческому подходу к вопросам профилактики она становится наглядной, информативной и ненавязчивой.

 


В Вороновском районе появилась первая тематическая «остановка безопасности» от МЧС


В Вороновском районе появилась первая тематическая «остановка безопасности» от МЧС

Ольга ВОРОБЬЕВА.

 
 
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Служба «101»  продолжает активную пропаганду безопасной жизнедеятельности с использованием наружной рекламы — брендирует товары и объекты социальной...
 
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