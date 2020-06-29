В Вороновском районе появилась первая тематическая «остановка безопасности» от МЧС

Источник материала: Вороновская газета





Служба «101» продолжает активную пропаганду безопасной жизнедеятельности с использованием наружной рекламы — брендирует товары и объекты социальной инфраструктуры. На днях завершились работы по оформлению автобусной остановки в аг. Трокели. Яркой расцветкой она привлекает внимание издалека. На стенах павильона нашли красочное отражение важные темы: опасность курения в постели, алгоритм действий в случае возникновения пожара, реклама мобильного приложения «МЧС: Помощь рядом».







По словам начальника районной службы спасения Олега Волосевича, для декорирования этот павильон выбран неслучайно. Он расположен в центре агрогородка, неподалеку школа и движение транспорта здесь интенсивное. Информативное граффити хорошо видно не только ожидающим транспорт пассажирам, но и проезжающим водителям, прохожим. Содействие в оформлении остановки Вороновскому РОЧС оказали руководители ДРСУ-120 и КУСП э/б «Погородно». Больше недели работал над объектом художник-оформитель — педагог Вороновского центра творчества детей и молодежи Дмитрий Лялько. Процесс не оставил равнодушными местных жителей. Подходили, интересовались. Одобрительно высказывались насчет полезной инициативы спасателей взрослые, а дети не против были и помочь.











Как отметил О. А. Волосевич, подобный объект первый, но не последний в нашем районе. Брендированные остановки появятся еще в нескольких агрогородках. Благодаря творческому подходу к вопросам профилактики она становится наглядной, информативной и ненавязчивой.













Ольга ВОРОБЬЕВА.