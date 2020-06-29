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Белорусов приглашает к участию в онлайн-турнире VOKA FIFA CUP

29.06.2020 16:22 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С 23 июня по 19 июля VOKA проводит онлайн-турнир по киберфутболу VOKA FIFA CUP. До 7 июля у всех желающих есть шанс принять участие в открытых квалификациях, а финалисты разыграют между собой призовой фонд в размере 750 рублей.

VOKA FIFA CUP – это бесплатный турнир для всех поклонников футбольного симулятора FIFA 20: и любителей, и профессионалов. Единственное условие для участников – обязательное наличие белорусского гражданства. Игры проводятся в онлайн-формате на платформе PlayStation 4. Главным судьей турнира станет полузащитник футбольного клуба «Слуцк» Дмитрий Герман.

Две из пяти открытых квалификаций уже состоялись. У желающих отобраться в дальнейшие стадии турнира осталось еще три попытки: 30 июня, 2 и 7 июля. В каждой из квалификаций будут разыграны по четыре квоты в закрытую стадию отбора. Зарегистрироваться для участия в открытых квалификациях можно в группе VOKA Gaming (ссылка на регистрацию появляется в новостях группы накануне проведения отборочных игр). С подробным регламентом и техническими требованиями к участникам можно ознакомиться по ссылке.

После завершения открытых квалификаций 10 июля все обладатели квот сыграют в закрытой квалификации. 18 июля состоятся игры основной части группового этапа, а 18 июля – плей-офф. Финал турнира будет транслироваться на VOKA.

Основной призовой фонд игры будет распределен следующим образом: 1 место – 400 рублей, 2 место – 200 рублей, 3 место – 150 рублей.

Турнир VOKA FIFA CUP проходит в партнерстве с PVG Elastico – крупнейшей в Беларуси лигой по FIFA. Поэтому, помимо денежного приза, победители VOKA FIFA CUP получат в качестве награды право выхода в финал турнира открытого дивизиона PVG Elastico. Трансляции игр этого турнира также можно будет смотреть на видеосервисе VOKA.

 

 
 
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С 23 июня по 19 июля VOKA проводит онлайн-турнир по киберфутболу VOKA FIFA CUP. До 7 июля у всех желающих есть шанс принять участие в открытых квалификациях, а финалисты...
 
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