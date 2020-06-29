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Лукашенко провел встречу с педагогическим активом страны

29.06.2020 16:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко провел встречу с педагогическим активом страны

Педагогам повысят зарплаты, а правила поступления в ВУЗы пересмотрят. Большой разговор о развитии национальной системы образования состоялся в Минске. Александр Лукашенко встретился с педагогическим активом станы. 

Участие в масштабном событии приняли около тысячи человек. Они приехали со всех регионов. Собравшиеся под крышей «Белэкспо» работают в школах, колледжах, университетах, тем самым представляют основные ступени образования. Обращаясь к преподавателям, Президент подчеркнул: на их плечах не просто обучение, а, прежде всего, воспитание граждан и формирование интеллектуальной элиты Беларуси.

Глава государства отметил важность качественной работы с молодёжью. Система образования – отрасль стратегическая, обсудили и возможные пути её совершенствования. В частности, изменить намерены алгоритм поступления в ВУЗы. Высшее образование должно быть доступно только для тех, кто тянется за знаниями. Александр Лукашенко поручил разработать новые правила поступления в ВУЗы. 

Прежде чем реформировать существующий порядок, нововведения предстоит обсудить в широком кругу. Среди прочих тем – дальнейшее внедрение модели «Университет 3.0», обеспеченность студентов общежитиями (вопрос будет закрыт на все 100%), а также зарплата педагогов (в следующей пятилетке намечен её рост).

Президент Беларуси отметил, что его встречи с педагогическим активом проходят достаточно регулярно, пусть и не часто.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в последнее время, особенно в Сети, появились так называемые мнениеформирующие личности.

Белорусский лидер заявил, что думать надо о развитии страны. В своем выступлении он также подробно остановился на том, как сфера образования развивалась за годы независимости страны. В свое время было решено не ломать, а совершенствовать ту систему образования, что была.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Педагогам повысят зарплаты, а правила поступления в ВУЗы пересмотрят. Большой разговор о развитии национальной системы образования состоялся в Минске. Александр...
 
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