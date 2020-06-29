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В США задержали подозреваемого в убийстве демонстранта
Источник материала: СТВ
Новости США. В американском штате Кентукки задержали подозреваемого, открывшего огонь по людям во время очередной акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Демонстрация прошла в минувшие выходные.
Соединенные Штаты охвачены протестными настроениями уже больше месяца. Зачастую демонстрации перерастают в столкновения с полицией. Только по предварительным подсчетам, с момента начала митингов и беспорядков в 49 американских городах правоохранители арестовали 14 тысяч человек.
В большинстве случаев людей задерживают за блокировку движения транспорта. Среди арестованных также нарушители комендантского часа, вандалы и мародеры.
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Новости США. В американском штате Кентукки задержали подозреваемого, открывшего огонь по людям во время очередной акции протеста, сообщили в программе Новости «24...
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