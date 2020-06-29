Источник материала: Вороновская газета





Сегодня, 29 июня, в Гродненской Госавтоинспекции представили нового начальника. Им стал подполковник милиции ВОЙТЕШКО Александр Юрьевич, ранее занимавший должность заместителя начальника управления государственной автомобильной инспекции милиции общественной безопасности УВД Гродненского облисполкома — начальника отделения дорожно-патрульной службы и профилактики.

Представил вновь назначенного руководителя временно исполняющий обязанности начальника УВД полковник милиции Александр Шастайло. Он высказал слова признательности инспекторам ГАИ, которые ежедневно находятся на передовом рубеже и круглосуточно взаимодействуют с гражданами. Добрым словом Александр Иванович вспомнил и прежнего начальника Гродненской ГАИ – В.Н.Назарко, который, достигнув предельного возраста нахождения на службе, принял решение уйти на заслуженный отдых, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома .





– Мы проводили его, высказав слова благодарности за тот яркий достойный путь, что он прошел в службе Госавтоинспекции. Этот уважаемый офицер никогда не боялся ни трудностей, ни перемен. Всегда будем рады видеть его в стенах Управления. Однако свято место пусто не бывает. Приказом Министра внутренних дел от 26 июня 2020 года начальником Управления Госавтоинспекции УВД Гродненского облисполкома назначен подполковник милиции Войтешко Александр Юрьевич.

Поздравляя новоиспеченного начальника ГАИ с важной и ответственной должностью, А.И.Шастайло отметил, что становление офицера и опытного руководителя произошло на глазах гродненских коллег. Он прошел непростой путь в органах внутренних дел. Начинал Александр Войтешко 25 лет назад в Ленинском РОВД младшим оперуполномоченным отдела по борьбе с экономическими преступлениями. В 1998 году перевелся в Госавтоинспекцию. По настоящее время добросовестно и усердно трудился на различных должностях в ГАИ УВД Гродненского облисполкома. Медленно, но верно поднимался по ступеням карьерной лестницы.

– По долгу службы не раз пересекались. Для себя сделал один вывод: Александр Юрьевич – компетентный, авторитетный, эрудированный сотрудник. Этого достаточно, чтобы понять: УГАИ под его началом выполнит поставленные задачи на самом высоком профессиональном уровне, – высказался Александр Шастайло.

Решение о назначении Александра Юрьевича на должность начальника ГАИ заместитель начальника УВД полковник милиции В.П.Осипович назвал закономерным и логичным. Валентин Петрович с удовлетворением отметил положительный момент: столь высокий и ответственный пост занял именно выходец из Гродненской ГАИ. С другой стороны, это не должно стать причиной останавливаться на достигнутом.





– Профилактика и в какой-то степени творчество являются важными составляющими вашей служебной деятельности. Придумывать, внедрять, практиковать! Получилось – хорошо, продолжаем, не получилось – совершенствуемся. Впереди у нас – долгий путь. Нет ничего такого, с чем бы нам не удалось справиться, – призвал Валентин Петрович.

В свою очередь Александр Юрьевич поблагодарил за оказанное доверие и обратился к личному составу:

– Коллектив знаю очень хорошо. Знаю, на что способен каждый из вас и что могу положиться на любого. Уверен, что этим составом сможем преодолеть все негативные тенденции. В любом случае сделаем для этого всё возможное, – подвел итог А.Ю.Войтешко.

УВД Гродненского облисполкома