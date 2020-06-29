Об образовании участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь

Рассмотрев протоколы заседаний руководящих органов районных организационных структур политических партий, общественных объединений, заседаний их первичных организаций, собраний трудовых коллективов (их структурных подразделений), заявления граждан о выдвижении представителей в состав участковых избирательных комиссий по выборам Президента Республики Беларусь, на основании статей 24, 34 и 35 Избирательного кодекса Республики Беларусь, Несвижский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
- Образовать на территории Несвижского района тридцать пять участковых избирательных комиссий по выборам Президента Республики Беларусь в количестве и составе согласно приложению.
- Отделу организационно-кадровой работы Несвижского районного исполнительного комитета обеспечить проведение первых заседаний участковых избирательных комиссий по выборам Президента Республики Беларусь не позднее 26 июня 2020 г.
- Уполномочить начальника юридического отдела Несвижского районного исполнительного комитета Ермак И.Н. представлять в суде интересы Несвижского районного исполнительного комитета в случае обжалования настоящего решения.
- Государственному учреждению «Редакция газеты «Нясвіжскія навіны» и программы радиовещания «Раніца Нясвіжчыны» обнародовать (опубликовать) в семидневный срок настоящее решение.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Несвижского районного исполнительного комитета Балтенкова А.Н.
Председатель А.З. Ломский.
Управляющий делами О.М. Мышалова.
Приложение к решению
Несвижского районного
исполнительного комитета
Участковая избирательная
комиссия Западного участка для голосования № 1
по выборам Президента
Республики Беларусь
(место нахождения участковой избирательной комиссии:
филиал коммунального
унитарного предприятия
по проектированию, ремонту
и строительству дорог
«Минскоблдорстрой»-«ДРСУ № 168», г. Несвиж,
ул. Сновская, 1, телефон
8-01770-2-34-53) в количестве 13 человек в следующем
составе:
Акулик Татьяна Борисовна – от граждан путем подачи заявления; Алексейчик Елена Витальевна – от трудового коллектива филиала коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ № 168»;
Витко Олег Васильевич – от Несвижской районной организации Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»;
Груша Ирина Федоровна – от трудового коллектива государственного учреждения культуры «Несвижский городской молодежный центр»;
Жуковская Зоя Викторовна – от граждан путем подачи заявления;
Жук Елена Александровна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
Лабаза Андрей Вечеславович – от граждан путем подачи заявления;
Мощинская Ромуальда Тадеушевна – от граждан путем подачи заявления;
Павлють Анастасия Николаевна – от Несвижского районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»;
Поддубский Александр Николаевич – от граждан путем подачи заявления;
Чурак Леокадия Петровна – от Несвижской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов;
Юревич Людмила Петровна – от Несвижской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;
Янцевич Татьяна Владимировна – от граждан путем подачи заявления.
Участковая избирательная
комиссия Ленинского участка для голосования № 2 по
выборам Президента
Республики Беларусь
(место нахождения участковой избирательной комиссии:
государственное учреждение образования «Средняя школа № 4 г. Несвижа», г. Несвиж,
ул. Советская, 36, телефон
8-01770-6-85-61)
в количестве 18 человек
в следующем составе:
Буко Марина Юрьевна – от Несвижской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;
Бутьковец Анна Павловна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»;
Гецман Наталья Сергеевна – от граждан путем подачи заявления;
Долмат Виктория Алексеевна – от Несвижской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;
Игнатчик Елена Михайловна – от Несвижской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки;
Кабариха Юлия Александровна – от граждан путем подачи заявления;
Кендыш Марина Иосифовна – от Несвижского районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»;
Корсак Зоя Ивановна – от граждан путем подачи заявления;
Лепетило Татьяна Евгеньевна – от граждан путем подачи заявления;
Маляр Зоя Николаевна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
Мацель Вероника Владимировна – от граждан путем подачи заявления;
Нечаева Кристина Викторовна – от Несвижской районной организации Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»;
Плотко Владимир Леонидович – от трудового коллектива государственного учреждения образования «Несвижская гимназия»;
Симачева Елена Петровна – от граждан путем подачи заявления;
Скрыпай Елена Борисовна – от граждан путем подачи заявления;
Сущеня Виталий Георгиевич – от граждан путем подачи заявления;
Юшкевич Екатерина Чеславовна – от трудового коллектива государственного учреждения образования «Средняя школа № 4 г. Несвижа»;
Федосенко Наталья Владимировна – от граждан путем подачи заявления.
Участковая избирательная
комиссия Школьного участка для голосования № 3
по выборам Президента
Республики Беларусь
(место нахождения участковой избирательной комиссии:
государственное учреждение образования «Несвижская
гимназия», г. Несвиж,
ул. Гейсика, 1, телефон
8-01770-6-10-88) в количестве 11 человек в следующем
составе:
Богуш Алексей Сергеевич – от Несвижской районной организации Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»;
Веремейчик Ольга Александровна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
Жолнеркевич Светлана Антоновна – от граждан путем подачи заявления;
Курило Светлана Николаевна – от Несвижской районной организации Белорусского профессио-нального союза работников образования и науки;
Лесницкая Татьяна Александровна – от Несвижского районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»;
Мамчиц Ирина Анатольевна – от Несвижской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;
Оленич Зоя Борисовна – от граждан путем подачи заявления;
Степанова Елена Станиславовна – от трудового коллектива государственного учреждения образования «Несвижская гимназия»;
Хомич Ольга Викторовна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»;
Царь Татьяна Александровна – от граждан путем подачи заявления;
Шайкина Елена Вячеславовна – от граждан путем подачи заявления.
Участковая избирательная
комиссия Садового участка для голосования № 4
по выборам Президента
Республики Беларусь
(место нахождения участковой избирательной комиссии:
государственное учреждение культуры «Несвижский
районный центр культуры»,
г. Несвиж, ул. Советская, 34, телефон 8-01770-5-19-43)
в количестве 18 человек
в следующем составе:
Байкаш Татьяна Анатольевна – от Несвижской районной организации Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»;
Болотяная Татьяна Юрьевна – от трудового коллектива государственного учреждения культуры «Несвижская центральная районная библиотека имени Павла Пронузо»;
Винничек Анна Дмитриевна – от граждан путем подачи заявления;
Витко Людмила Ивановна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
Дубовик Екатерина Викторовна – от граждан путем подачи заявления;
Евтух Татьяна Анатольевна – от Несвижской районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма;
Кульбей Александр Александрович – от граждан путем подачи заявления;
Мишкевич Инна Ивановна – от Несвижской районной организации Коммунистической партии Беларуси;
Молоткович Людмила Степановна – от граждан путем подачи заявления;
Романчук Анатолий Николаевич – от трудового коллектива государственного учреждения культуры «Несвижский городской молодежный центр»;
Савко Алина Павловна – от граждан путем подачи заявления;
Сидорко Анастасия Анатольевна – от Несвижской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;
Тасминская Данута Алейзовна – от Несвижской районной организации Белорусского профессио-нального союза работников образования и науки;
Цибульская Зинаида Ивановна -от граждан путем подачи заявления;
Чухлей Алёна Валерьевна – от граждан путем подачи заявления;
Шерко Ирина Семеновна – от граждан путем подачи заявления;
Шершнева Людмила Константиновна – от граждан путем подачи заявления;
Щерба Татьяна Феофановна – от граждан путем подачи заявления.
Участковая избирательная
комиссия Белорусского
участка для голосования № 5 по выборам Президента
Республики Беларусь
(место нахождения участковой избирательной комиссии:
государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 г. Несвижа», г. Несвиж,
ул. Советская, 11, телефон
8-01770-2-76-32, 8-01770-6-83-15) в количестве 15 человек
в следующем составе:
Гаспадарик Светлана Николаевна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
Гатило Виктория Витальевна – от граждан путем подачи заявления;
Данкевич Татьяна Васильевна – от граждан путем подачи заявления;
Дубовик Татьяна Ивановна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»;
Копытко Елена Александровна – от граждан путем подачи заявления;
Лукашова Инна Леонидовна – от граждан путем подачи заявления;
Мархель Светлана Павловна – от граждан путем подачи заявления;
Мацель Виктория Владимировна – от трудового коллектива государственного учреждения образования «Средняя школа № 1 г. Несвижа»;
Рогалевич Татьяна Александровна – от граждан путем подачи заявления;
Романчук Галина Владимировна – от граждан путем подачи заявления;
Скакуновский Иван Сергеевич – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский союз молодежи»;
Сливец Ольга Николаевна – от граждан путем подачи заявления;
Суханович Алексей Георгиевич – от граждан путем подачи заявления;
Холопица Светлана Адамовна – от Несвижской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;
Чурак Нина Константиновна – от Несвижской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов.
Участковая избирательная
комиссия Южного участка
для голосования № 6
по выборам Президента
Республики Беларусь
(место нахождения участковой избирательной комиссии:
государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 г. Несвижа», г. Несвиж,
ул. Слуцкая, 37, телефон
8-01770-2-55-46) в количестве 18 человек в следующем
составе:
Алексеева Ирина Николаевна – от граждан путем подачи заявления;
Вершеня Дмитрий Александрович – от граждан путем подачи заявления;
Ганжа Нина Константиновна – от граждан путем подачи заявления;
Гирдюк Наталия Вячеславовна – от граждан путем подачи заявления;
Гишавец Светлана Павловна – от Несвижской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки;
Демух Наталья Николаевна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»
Корсак Александр Александрович – от граждан путем подачи заявления;
Кухарева Марина Юрьевна – от граждан путем подачи заявления;
Макавчик Марина Михайловна – от Несвижской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;
Петровская Анастасия Вацлавовна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский союз молодежи»;
Плавсюк Денис Геннадьевич – от трудового коллектива государственного учреждения образования «Средняя школа № 3 г. Несвижа»;
Плавсюк Елена Леонидовна – от граждан путем подачи заявления;
Ровба Галина Анатольевна – от Несвижского районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»;
Хомич Татьяна Владимировна – от граждан путем подачи заявления;
Хорева Марина Станиславовна – от граждан путем подачи заявления;
Чайко Алла Марьяновна – от Несвижской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;
Чернявская Ирина Валентиновна – от граждан путем подачи заявления;
Язвинская Наталья Николаевна – от граждан путем подачи заявления.
Участковая избирательная
комиссия Больничного
участка для голосования № 7
по выборам Президента
Республики Беларусь
(место нахождения участковой
избирательной комиссии:
учреждение здравоохранения «Несвижская центральная
районная больница»,
г. Несвиж, ул. Сырокомли, 29, телефон 8-01770-2-41-39)
в количестве 6 человек
в следующем составе:
Бруцкий Сергей Викторович – от трудового коллектива инфекционного отделения учреждения здравоохранения «Несвижская центральная районная больница»;
Козляковская Татьяна Васильевна – от трудового коллектива планово-экономического отдела учреждения здравоохранения «Несвижская центральная районная больница»;
Новик Марина Геннадьевна – от Несвижской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;
Садовская Татьяна Альбертовна – от трудового коллектива отделения медицинской реабилитации учреждения здравоохранения «Несвижская центральная районная больница»;
Сидорова Ирина Вячеславовна – от трудового коллектива отделения скорой медицинской помощи учреждения здравоохранения «Несвижская центральная районная больница»;
Силич Ирина Анатольевна – от трудового коллектива поликлиники учреждения здравоохранения «Несвижская центральная районная больница».
Участковая избирательная
комиссия Заозерского
участка для голосования
№ 8 по выборам Президента Республики Беларусь
(место нахождения участковой избирательной комиссии:
районный центр народного творчества государственного учреждения культуры
«Несвижский районный центр культуры», Несвижский район, аг. Заозерье, ул. Пригородная, 1, телефон 8-01770-5-39-09)
в количестве 8 человек
в следующем составе:
Богуш Наталья Степановна – от граждан путем подачи заявления;
Горегляд Светлана Викторовна – от граждан путем подачи заявления;
Ивашко Юлия Валерьевна – от Несвижской районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма;
Кучинская Инна Степановна – от Несвижской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;
Левшина Наталия Николаевна – от граждан путем подачи заявления;
Параманчук Дмитрий Сергеевич – от граждан путем подачи заявления;
Цвирко Елена Казимировна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
Чернюк Юлия Александровна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».
Участковая избирательная
комиссия Славковского
участка для голосования
№ 9 по выборам Президента Республики Беларусь
(место нахождения участковой избирательной комиссии: Славковский сельский клуб
государственного учреждения культуры «Несвижский
районный центр культуры»,
Несвижский район, д. Славково, ул. Центральная, 7а,
телефон 8-01770-2-58-38)
в количестве 8 человек
в следующем составе:
Антончик Светлана Анатольевна – от Несвижской районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;
Батурицкий Юрий Брониславович – от граждан путем подачи заявления;
Енчик Мария Фабиановна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
Ковалева Лилия Казимировна – от граждан путем подачи заявления;
Петкевич Оксана Леонидовна – от Несвижского районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»;
Ратомский Геннадий Чеславович – от граждан путем подачи заявления;
Русак Галина Анатольевна – от граждан путем подачи заявления;
Санько Елена Олеговна – от Несвижской районной организации Белорусского Общества Красного Креста.
Участковая избирательная
комиссия Рудавского участка для голосования № 10
по выборам Президента
Республики Беларусь
(место нахождения участковой избирательной комиссии:
открытое акционерное
общество «Несвижский
райагросервис», г. Несвиж,
ул. Ленинская, 162,
телефон 8-01770-6-83-53)
в количестве 8 человек
в следующем составе:
Глобаж Людмила Леонидовна – от граждан путем подачи заявления;
Гурина Марина Михайловна – от граждан путем подачи заявления;
Клочко Татьяна Анатольевна – от Несвижского районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»;
Кривошей Жанна Васильевна – от Несвижской районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;
Малойло Ольга Викторовна – от граждан путем подачи заявления;
Никитин Олег Викторович – от граждан путем подачи заявления;
Праль-Гуль Елена Александровна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»;
Якубович Игорь Иванович – от граждан путем подачи заявления.
Участковая избирательная
комиссия Сасколипковского участка для голосования
№ 11 по выборам Президента Республики Беларусь
(место нахождения участковой избирательной комиссии:
торговый центр открытого
акционерного общества
«Несвижский райагросервис», Несвижский район, д. Саска Липка, ул. Молодежная, 10а, телефон 8-01770-2-26-28)
в количестве 9 человек
в следующем составе:
Волчек Нина Борисовна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»;
Гайдук Игорь Петрович – от граждан путем подачи заявления;
Гатило Светлана Александровна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
Каменко Валерий Александрович – от граждан путем подачи заявления;
Макрицкая Нелла Николаевна – от трудового коллектива государственного учреждения образования «Сасколипковский детский сад»;
Малойло Вячеслав Альбертович – от граждан путем подачи заявления;
Мохань Артем Аркадьевич – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»;
Новикова Ольга Андреевна – от Несвижской районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;
Санько Татьяна Степановна – от Несвижской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов.
Участковая избирательная
комиссия Карцевичского
участка для голосования
№ 12 по выборам Президента Республики Беларусь
(место нахождения участковой избирательной комиссии:
Карцевичский сельский дом культуры государственного учреждения культуры
«Несвижский районный центр культуры», Несвижский район, аг. Карцевичи, ул. Советская, 49, телефон 8-01770-3-86-49) в количестве 10 человек
в следующем составе:
Богуш Игорь Владимирович – от граждан путем подачи заявления;
Вальчик Владимир Михайлович – от граждан путем подачи заявления;
Виницкая Оксана Сергеевна – от граждан путем подачи заявления;
Гесь Елена Васильевна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
Журавский Валерий Вячеславович – от граждан путем подачи заявления;
Кузьмич Сергей Петрович – от граждан путем подачи заявления;
Сергей Алёна Михайловна – от трудового коллектива государственного учреждения образования «Карцевичская средняя школа»;
Холмогоров Александр Владимирович – от Несвижской районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;
Шумейко Карина Юрьевна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»;
Шумейко Марина Вячеславовна – от Несвижского районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд».
Участковая избирательная
комиссия Осмоловского
участка для голосования
№ 13 по выборам Президента Республики Беларусь
(место нахождения участковой избирательной комиссии:
государственное учреждение «Несвижский дом-интернат
для престарелых и инвалидов», Несвижский район,
д. Осмолово, ул. Гагарина, 4, телефон 8-01770-3-15-08)
в количестве 6 человек
в следующем составе:
Бобрик Наталья Антоновна – от трудового коллектива государственного учреждения «Несвижский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
Гуль Светлана Михайловна – от граждан путем подачи заявления;
Езепчик Юлия Эдуардовна – от граждан путем подачи заявления;
Каспер Ольга Леонидовна – от Несвижской районной организации Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений;
Хаванская Светлана Юрьевна – от Несвижской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;
Храмогина Дина Петровна – от граждан путем подачи заявления.
Участковая избирательная
комиссия Ланского участка для голосования № 14
по выборам Президента
Республики Беларусь
(место нахождения участковой избирательной комиссии:
государственное учреждение образования «Ланский
учебно-педагогический
комплекс детский сад –
средняя школа», Несвижский район, аг. Лань, ул. Школьная, 38, телефон 8-01770-3-11-43)
в количестве 16 человек
в следующем составе:
Бич Галина Казимировна – от Несвижской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;
Булыга Светлана Александровна – от граждан путем подачи заявления;
Гордейчик Зоя Леонидовна – от граждан путем подачи заявления;
Дашко Зоя Григорьевна – от граждан путем подачи заявления;
Дишук Николай Константинович – от Несвижской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов;
Евтух Елена Николаевна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
Евтух Оксана Георгиевна – от трудового коллектива государственного учреждения «Несвижский районный центр гигиены и эпидемиологии»;
Евтух Светлана Болеславовна – от граждан путем подачи заявления;
Жданович Татьяна Николаевна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»;
Жук Елена Николаевна – от граждан путем подачи заявления;
Жук Людмила Ивановна – от граждан путем подачи заявления;
Карпач Геннадий Евгеньевич – от граждан путем подачи заявления;
Леванчук Елена Владимировна – от трудового коллектива государственного учреждения образования «Ланский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа»;
Плакса Тамара Николаевна – от Несвижской районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;
Шахрай Александр Станиславович – от граждан путем подачи заявления;
Ярошевич Татьяна Леонидовна – от граждан путем подачи заявления.
Участковая избирательная
комиссия Леоновичского
участка для голосования
№ 15 по выборам Президента Республики Беларусь
(место нахождения участковой избирательной комиссии:
Леоновичский сельский дом культуры государственного
учреждения культуры
«Несвижский районный центр культуры», Несвижский район, д. Леоновичи,
ул. Первомайская, 83а,
телефон 8-01770-3-53-22)
в количестве 9 человек
в следующем составе:
Веремейчик Светлана Ивановна – от граждан путем подачи заявления;
Горбач Елена Владимировна – от граждан путем подачи заявления;
Каспер Сергей Иванович – от Несвижской районной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;
Мирончик Елена Васильевна – от граждан путем подачи заявления;
Слонимская Аксана Михайловна – от граждан путем подачи заявления;
Слуцкий Иван Михайлович – от граждан путем подачи заявления;
Чайко Наталья Валерьевна – от Несвижской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;
Шиш Анна Евгеньевна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
Юнкевич Сергей Владимирович – от граждан путем подачи заявления.
Участковая
избирательная
комиссия
Солтановщинского участка
для голосования № 16
по выборам Президента
Республики Беларусь
(место нахождения участковой избирательной комиссии:
государственное учреждение образования «Солтановщинский учебно-педагогический
комплекс детский сад –
средняя школа», Несвижский район, аг. Солтановщина,
пер. Школьный, 3,
телефон 8-01770-3-23-24)
в количестве 7 человек
в следующем составе:
Веремейчик Николай Викентьевич – от трудового коллектива государственного учреждения образования «Солтановщинский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа»;
Буглай Людмила Иосифовна – от Несвижской районной организации Коммунистической партии Беларуси;
Комко Сергей Антонович – от Несвижской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;
Лянгус Станислав Николаевич – от Несвижской районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;
Мамчиц Лена Ивановна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»;
Соловчук Мария Викторовна – от граждан путем подачи заявления;
Чирец Людмила Леонидовна – от граждан путем подачи заявления.
Участковая избирательная
комиссия Юшевичского
участка для голосования № 17
по выборам Президента
Республики Беларусь
(место нахождения участковой избирательной комиссии: Юшевичский сельский дом культуры государственного учреждения культуры
«Несвижский районный центр культуры», Несвижский район, аг. Юшевичи, ул. Центральная, 45, телефон 8-01770-4-22-71)
в количестве 7 человек
в следующем составе:
Безушко Лилия Константиновна – от Несвижской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;
Белова Наталия Константиновна – от граждан путем подачи заявления;
Виноград Алла Викторовна – от граждан путем подачи заявления;
Грабовская Жанна Николаевна – от Несвижской районной организации профсоюза работников государственных и других учреждений;
Кукуло Ирина Николаевна – от граждан путем подачи заявления;
Тарчило Александр Анатолиевич – от граждан путем подачи заявления;
Халопица Анатолий Александрович – от Несвижской районной организации Коммунистической партии Беларуси.
Участковая избирательная
комиссия Затурьянского
участка для голосования № 18 по выборам Президента
Республики Беларусь
(место нахождения участковой избирательной комиссии:
государственное учреждение образования «Затурьянский учебно-педагогический
комплекс детский
сад – средняя школа»,
Несвижский район, д. Затурья, ул. Молодежная, 1а,
телефон 8-01770-4-93-39)
в количестве 7 человек
в следующем составе:
Живень Анна Евгеньевна – от Несвижской районной организации Коммунистической партии Беларуси;
Кукуло Людмила Славовна – от граждан путем подачи заявления;
Лазовская Елена Васильевна – от трудового коллектива государственного учреждения образования «Затурьянский учебно-педагогический комплекс дет-ский сад – средняя школа»;
Суховерх Владимир Евгеньевич – от граждан путем подачи заявления;
Суховерх Сергей Александрович – от Несвижской районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;
Таратута Наталия Викентьевна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
Холопица Татьяна Михайловна – от Несвижского районного отделения республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд».
Участковая избирательная
комиссия Сейловичского
участка для голосования № 19
по выборам Президента
Республики Беларусь
(место нахождения участковой избирательной комиссии:
государственное учреждение образования «Сейловичский учебно-педагогический
комплекс детский
сад – средняя школа»,
Несвижский район,
аг. Сейловичи, ул. Школьная, 11, телефон 8-01770-3-43-42)
в количестве 10 человек
в следующем составе:
Андрейчук Екатерина Александровна – от Несвижской районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;
Козубовский Валерий Антонович – от Несвижского районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»;
Островская Ирина Сергеевна – от граждан путем подачи заявления;
Таратута Наталья Николаевна – от граждан путем подачи заявления;
Таратута Сергей Александрович – от Несвижской районной организации Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»;
Хвитько Леонида Владимировна – от Несвижской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов;
Хвитько Наталья Ивановна – от граждан путем подачи заявления;
Шкода Вячеслав Константинович – от граждан путем подачи заявления;
Янская Ольга Викентьевна – от трудового коллектива государственного учреждения образования «Сейловичский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа»;
Янцевич Людмила Петровна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин».
Участковая избирательная
комиссия Новоселковского участка для голосования
№ 20 по выборам Президента Республики Беларусь
(место нахождения участковой избирательной комиссии:
Новоселковский сельский центр культуры и досуга
государственного учреждения культуры «Несвижский
районный центр культуры», Несвижский район, аг. Старые Новоселки, ул. Солнечная, 1, телефон 8-01770-4-53-00)
в количестве 10 человек
в следующем составе:
Девойно Елена Петровна – от граждан путем подачи заявления;
Красноперова Светлана Валерьевна – от граждан путем подачи заявления;
Платун Оксана Владимировна – от Несвижской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки;
Побока Елена Викентьевна – от граждан путем подачи заявления;
Позняк Ирина Александровна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
Праженик Веарика Анатольевна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский союз молодежи»;
Соловей Вячеслав Викторович – от граждан путем подачи заявления;
Соловей Жанна Анатольевна – от трудового коллектива государственного учреждения образования «Новоселковский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа»;
Урбан Светлана Константиновна – от Несвижской районной организации Коммунистической партии Беларуси;
Фидчук Елена Альбертовна – от граждан путем подачи заявления.
Участковая избирательная
комиссия Завитанского участка для голосования № 21
по выборам Президента
Республики Беларусь
(место нахождения участковой избирательной комиссии:
Завитанский сельский клуб-библиотека государственного учреждения культуры
«Несвижский районный центр культуры», Несвижский район, д. Завитая, ул. Лесная, 32,
телефон 8-01770-4-32-82)
в количестве 8 человек
в следующем составе:
Голенович Елена Владимировна – от Несвижской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;
Гуленко Людмила Казимировна – от граждан путем подачи заявления;
Ильюшенко Лилия Антоновна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»;
Макаревич Виктор Антонович – от Несвижской районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;
Платун Инна Ивановна – от граждан путем подачи заявления;
Пузиновский Валерий Павлович – от граждан путем подачи заявления;
Шефер Ольга Григорьевна – от Несвижской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов;
Яхновец Елена Викторовна – от граждан путем подачи заявления.
Участковая избирательная
комиссия Ударненского
участка для голосования № 22
по выборам Президента
Республики Беларусь
(место нахождения участковой избирательной комиссии:
Городейский горпоселковый дом культуры государственного учреждения культуры
«Несвижский районный центр культуры», Несвижский район, г.п. Городея, ул. Шоссейная, 38, телефон 8-01770-4-15-62)
в количестве 9 человек
в следующем составе:
Домениковская Елена Николаевна – от граждан путем подачи заявления;
Евтух Оксана Владимировна – от граждан путем подачи заявления;
Зизико Зоя Ростиславовна – от граждан путем подачи заявления; Козел Мария Антоновна – от граждан путем подачи заявления;
Лешок Елена Владимировна – от Несвижской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;
Москалик Светлана Дмитриевна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»;
Салита Евгений Вадимович – от Несвижской районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;
Шнаркевич Александр Адамович – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»;
Ямпольский Павел Николаевич – от граждан путем подачи заявления.
Участковая избирательная
комиссия Новогородейского участка для голосования
№ 23 по выборам Президента Республики Беларусь
(место нахождения участковой избирательной комиссии:
Новогородейский сельский центр культуры и досуга
государственного учреждения культуры «Несвижский
районный центр культуры»,
Несвижский район,
аг. Новогородейский,
ул. Советская, 2а,
телефон 8-01770-5-36-04)
в количестве 9 человек
в следующем составе:
Герасимчик Сергей Николаевич – от граждан путем подачи заявления;
Голубко Лидия Александровна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
Кацуба Владимир Алексеевич – от граждан путем подачи заявления;
Сабич Елена Владимировна – от Несвижской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;
Сень Тамара Николаевна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»;
Сильванович Валерьян Валерьянович – от граждан путем подачи заявления;
Туболева Инна Васильевна – от граждан путем подачи заявления;
Харина Елена Семеновна – от граждан путем подачи заявления;
Яцкевич Сона Юсуповна – от Несвижской районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса.
Участковая избирательная
комиссия Лысицкого участка для голосования № 24
по выборам Президента
Республики Беларусь
(место нахождения участковой избирательной комиссии:
Лысицкий сельский клуб-
библиотека государственного учреждения культуры
«Несвижский районный центр культуры», Несвижский район, д. Большая Лысица,
ул. 1 Мая, 12, телефон
8-01770-4-72-35)
в количестве 8 человек
в следующем составе:
Гапанович Валерий Вячеславович – от граждан путем подачи заявления;
Зарожная Галина Демьяновна – от Несвижской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;
Мышковец Ирина Вацлавовна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»;
Олешкевич Анна Дмитриевна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»;
Пастухович Ольга Александровна – от граждан путем подачи заявления;
Ровба Александр Николаевич – от Несвижской районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;
Семериков Владимир Николаевич – от трудового коллектива государственного учреждения образования «Лысицкий учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа»;
Чухлей Анна Александровна – от граждан путем подачи заявления.
Участковая избирательная
комиссия Островского участка для голосования № 25
по выборам Президента
Республики Беларусь
(место нахождения
участковой избирательной
комиссии:
Островский сельский дом культуры государственного учреждения культуры
«Несвижский районный центр культуры», Несвижский район, аг. Островки,
пер. Первомайский, 1,
телефон 8-01770-3-32-08)
в количестве 9 человек
в следующем составе:
Акулова Инна Николаевна – от граждан путем подачи заявления;
Горбель Мария Николаевна – от Несвижской районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;
Гунько Татьяна Николаевна – от граждан путем подачи заявления;
Золотарь Людмила Леонидовна – от трудового коллектива государственного учреждения образования «Островский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа»;
Капитонова Ирина Андреевна – от граждан путем подачи заявления;
Кишко Галина Николаевна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
Лисовская Наталья Викторовна – от Несвижской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;
Чудук Александр Николаевич – от граждан путем подачи заявления;
Яцкевич Леонид Михайлович – от граждан путем подачи заявления.
Участковая избирательная
комиссия
Городейского участка
для голосования № 26
по выборам Президента
Республики Беларусь
(место нахождения участковой избирательной комиссии:
государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 г.п. Городея», Несвижский район, г.п. Городея,
ул. Школьная, 7, телефон
8-01770-2-81-65)
в количестве 11 человек
в следующем составе:
Барехова Зинаида Владимировна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
Варкулевич Алла Ивановна – от граждан путем подачи заявления;
Курганович Татьяна Владимировна – от трудового коллектива участка г.п. Городея районного унитарного предприятия «Несвижское ЖКХ»;
Латыш Анна Михайловна – от граждан путем подачи заявления;
Макаль Алла Николаевна – от Несвижской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;
Нагорная Жанна Михайловна – от Несвижской районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки;
Помазков Сергей Николаевич – от граждан путем подачи заявления;
Фабьян Елена Михайловна – от Несвижского районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»;
Шарапа Виктор Геннадьевич – от граждан путем подачи заявления;
Швако Галина Францевна – от граждан путем подачи заявления;
Янчик Людмила Константиновна – от трудового коллектива государственного учреждения образования «Средняя школа №1 г.п. Городея».
Участковая избирательная
комиссия Заводского участка для голосования № 27
по выборам Президента
Республики Беларусь
(место нахождения участковой
избирательной комиссии:
Городейский центр культуры государственного учреждения культуры «Несвижский
районный центр культуры»,
Несвижский район, г.п. Городея, ул. Пролетарская, 7,
телефон 8-01770-5-82-16)
в количестве 9 человек
в следующем составе:
Александрович Ольга Викентьевна – от трудового коллектива Городейского центра культуры государственного учреждения «Несвижский районный центр культуры»;
Кухта Александр Константинович – от Несвижской районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;
Макавецкая Жанна Ивановна – от трудового коллектива государственного учреждения образования «Городейский ясли-сад № 2»;
Масюк Людмила Николаевна – от трудового коллектива государственного учреждения образования «Городейская вспомогательная школа-интернат»;
Табачко Эмма Викторовна – от граждан путем подачи заявления;
Чухлей Вера Станиславовна – от граждан путем подачи заявления;
Чухлей Людмила Иосифовна – от Несвижской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;
Чучман Жанна Леонидовна – от граждан путем подачи заявления;
Щербакова Ольга Александровна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин».
Участковая избирательная
комиссия Высоколипского участка для голосования
№ 28 по выборам Президента Республики Беларусь
(место нахождения участковой избирательной комиссии:
открытое акционерное
общество «17 Сентября»,
Несвижский район, аг. Высокая Липа, ул. 50 лет Октября, 1а, телефон 8-01770-4-43-81)
в количестве 14 человек
в следующем составе:
Азарко Марина Николаевна – от граждан путем подачи заявления;
Булло Ольга Анатольевна – от Несвижского районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»;
Каленик Дмитрий Иванович – от граждан путем подачи заявления;
Клавсюк Ольга Евгеньевна – от граждан путем подачи заявления;
Ковальская Ольга Николаевна – от граждан путем подачи заявления;
Оглашевич Оксана Константиновна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
Петровская Татьяна Александровна – от граждан путем подачи заявления;
Позняк Оксана Михайловна – от Несвижской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;
Самофал Надежда Андреевна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»;
Худницкая Ольга Ивановна – от граждан путем подачи заявления;
Чеботаренко Наталья Александровна – от граждан путем подачи заявления;
Чеботаренко Ольга Константиновна – от граждан путем подачи заявления;
Юращик Светлана Александровна – от трудового коллектива государственного учреждения образования «Липский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа»;
Яроцкий Валерий Станиславович – от Несвижской районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса.
Участковая избирательная
комиссия Оношковского участка для голосования № 29
по выборам Президента
Республики Беларусь
(место нахождения участковой избирательной комиссии: Оношковский сельский дом культуры государственного учреждения культуры
«Несвижский районный центр культуры», Несвижский район, аг. Оношки, ул. Центральная, 16б, телефон 8-01770-3-93-30)
в количестве 15 человек
в следующем составе:
Андросик Оксана Михайловна – от граждан путем подачи заявления;
Антонович Татьяна Анатольевна – от граждан путем подачи заявления;
Антонюк Сергей Викторович – от граждан путем подачи заявления;
Гесь Константин Михайлович – от граждан путем подачи заявления;
Гулицкая Татьяна Владимировна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира»;
Залесский Евгений Александрович – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»;
Матюк Сергей Викторович – от граждан путем подачи заявления;
Неверовская Татьяна Николаевна – от Несвижской районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки;
Окулик Валерий Николаевич – от граждан путем подачи заявления;
Пиманова Ирина Анатольевна – от граждан путем подачи заявления;
Степура Инна Вячеславовна – от Несвижского районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»;
Тамашевич Ирина Николаевна – от Несвижской районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;
Чеховская Жанна Викентьевна – от граждан путем подачи заявления;
Шарапа Валентина Николаевна – от граждан путем подачи заявления;
Ярош Регина Иосифовна – от Несвижской районной организации Белорусского Общества Красного Креста.
Участковая избирательная
комиссия Грицкевичского
участка для голосования № 30
по выборам Президента
Республики Беларусь
(место нахождения участковой избирательной комиссии: Грицкевичский сельский дом культуры государственного учреждения культуры
«Несвижский районный центр культуры», Несвижский район, аг. Грицкевичи,
ул. Интернациональная, 3,
телефон 8-01770-2-34-79)
в количестве 8 человек
в следующем составе:
Годун Людмила Николаевна – от граждан путем подачи заявления;
Кобяк Татьяна Анатольевна – от граждан путем подачи заявления;
Левшик Елена Алексеевна – от Несвижской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;
Менько Таисия Георгиевна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
Молохвей Михаил Владимирович – от Несвижской районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;
Парейко Анна Николаевна – от граждан путем подачи заявления;
Тимошенко Наталия Вячеславовна – от граждан путем подачи заявления;
Циуля Михаил Иванович – от граждан путем подачи заявления.
Участковая избирательная
комиссия Горносновского
участка для голосования № 31
по выборам Президента
Республики Беларусь
(место нахождения участковой избирательной комиссии:
производственный цех
аг. Снов агрокомбината «Туча» – филиал ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» – управляющая
компания
холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», Несвижский район,
аг. Снов, ул. Клецкая, 2,
телефон 801770-5-32-77)
в количестве 7 человек
в следующем составе:
Бахуринская Елена Викторовна – от Несвижской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;
Бейня Елена Андреевна – от граждан путем подачи заявления;
Гайдук Любовь Николаевна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
Гайдук Юрий Аркадьевич – от граждан путем подачи заявления;
Данилькевич Дмитрий Андреевич – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»;
Римашевский Михаил Иванович – от граждан путем подачи заявления;
Середа Виктор Анатольевич – от граждан путем подачи заявления.
Участковая избирательная
комиссия Сновского участка для голосования № 32
по выборам Президента
Республики Беларусь
(место нахождения участковой избирательной комиссии:
государственное учреждение культуры «Сновский сельский центр культуры», Несвижский район, аг. Снов, ул. Ленина, 14, телефоны: 8-01770-5-63-99,
8-01770-5-63-98)
в количестве 11 человек
в следующем составе:
Бейня Инна Викторовна – от граждан путем подачи заявления;
Гребенко Зинаида Павловна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
Карпович Игорь Борисович – от граждан путем подачи заявления;
Костюкевич Александр Иванович – от граждан путем подачи заявления;
Лабацевич Юлия Юрьевна – от граждан путем подачи заявления;
Межень Карина Игоревна – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»;
Нечай Александр Иванович – от граждан путем подачи заявления;
Проневич Тамара Николаевна – от Несвижской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;
Скачко Викентий Александрович – от граждан путем подачи заявления;
Слабко Владимир Александрович – от Несвижской районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;
Ярошевич Ольга Эдуардовна – от граждан путем подачи заявления.
Участковая избирательная
комиссия Грусковского участка для голосования № 33
по выборам Президента
Республики Беларусь
(место нахождения участковой избирательной комиссии:
Дом механизатора
сельскохозяйственного
производственного кооператива
«Агрокомбинат Снов»,
Несвижский район,
д. Грусково, ул. Центральная, 2, телефон 8-01770-5-66-99)
в количестве 7 человек
в следующем составе:
Барановский Денис Александрович – от граждан путем подачи заявления;
Вишняков Виктор Викторович – от Несвижской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»;
Липницкая Светлана Николаевна – от граждан путем подачи заявления;
Мацкевич Сергей Николаевич – от Несвижской районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;
Мацкевич Светлана Адамовна – от граждан путем подачи заявления;
Нечай Светлана Владимировна – от Несвижской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;
Сидоренок Сергей Александрович – от граждан путем подачи заявления.
Участковая избирательная
комиссия Погорельцевского участка для голосования
№ 34 по выборам Президента Республики Беларусь
(место нахождения участковой избирательной комиссии:
государственное учреждение образования
«Погорельцевская средняя школа», Несвижский район,
д. Погорельцы, пер. Сновский, 2, телефоны: 8-017704-83-23,
8-01770-4-83-14)
в количестве 8 человек
в следующем составе:
Бедоник Славослав Владимирович – от трудового коллектива государственного учреждения образования «Погорельцевская средняя школа»;
Бруй Марина Федоровна – от Несвижской районной организации Белорусского Общества Красного Креста;
Евтух Людмила Николаевна – от граждан путем подачи заявления;
Пекарчик Евгений Сергеевич – от граждан путем подачи заявления;
Раткевич Светлана Владимировна – от граждан путем подачи заявления;
Сокол Ирина Васильевна – от граждан путем подачи заявления;
Ходакова Наталья Владимировна – от Несвижского районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»;
Яковлев Артур Анатольевич – от Несвижской районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса.
Участковая избирательная
комиссия
Хвоевского участка
для голосования № 35
по выборам Президента
Республики Беларусь
(место нахождения участковой избирательной комиссии:
бригадный дом
сельскохозяйственного
производственного
кооператива «Агрокомбинат Снов», Несвижский район,
д. Хвоево, ул. Сновская, 43,
телефон 8-01770-5-66-88)
в количестве 5 человек
в следующем составе:
Винничек Наталья Николаевна – от граждан путем подачи заявления;
Галецкая Жанна Федоровна – от Несвижского районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»;
Гриц Сергей Константинович – от Несвижской районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса;
Коновалов Никита Сергеевич – от Несвижской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»;
Рацкевич Сергей Валентинович – от граждан путем подачи заявления.