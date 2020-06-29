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Мусороперерабатывающий завод планируют запустить в Лидском районе к 2025 году

29.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Мусороперерабатывающий завод планируют запустить в Лидском районе к 2025 году

Мусороперерабатывающий завод планируют запустить в Лидском районе к 2025 году.

Такая информация размещена на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает БЕЛТА.

«В Лиде и Лидском районе оборудованы 376 контейнерных площадок для раздельного сбора макулатуры, пластика и стекла. Для заготовки вторичных материальных ресурсов в регионе функционирует сеть приемных пунктов: 28 стационарных и 6 передвижных. На полигоне твердых бытовых отходов у деревни Хоружевцы работает линия сортировки мощностью 5 тыс. т в год. К 2025 году здесь планируется запустить в эксплуатацию мусороперерабатывающий завод, который сможет за год перерабатывать около 100 тыс. т мусора», — сказали в Минприроды.

Система обращения с отходами потребления и вторичными материальными ресурсами в Лидском районе позволила увеличить уровень извлечения основных видов ВМР с чуть более чем 15,5% в 2015 году до 26% в 2019-м. За пять месяцев этого года данный показатель составил почти 28%. «Глава государства поставил задачу в ближайшие 2-3 года решить в стране проблему по сбору и переработке мусора и изымать из твердых бытовых отходов населения 50% вторсырья», — отметили в министерстве.

В Беларуси реализуется подпрограмма «Обращение с коммунальными отходами и использование вторичных материальных ресурсов», которая входит в госпрограмму «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы.

 
 
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Мусороперерабатывающий завод планируют запустить в Лидском районе к 2025 году. Такая информация размещена на сайте Министерства природных ресурсов и охраны...
 
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