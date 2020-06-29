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Мусороперерабатывающий завод планируют запустить в Лидском районе к 2025 году
29.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Мусороперерабатывающий завод планируют запустить в Лидском районе к 2025 году.
Такая информация размещена на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает
«В Лиде и Лидском районе оборудованы 376 контейнерных площадок для раздельного сбора макулатуры, пластика и стекла. Для заготовки вторичных материальных ресурсов в регионе функционирует сеть приемных пунктов: 28 стационарных и 6 передвижных. На полигоне твердых бытовых отходов у деревни Хоружевцы работает линия сортировки мощностью 5 тыс. т в год. К 2025 году здесь планируется запустить в эксплуатацию мусороперерабатывающий завод, который сможет за год перерабатывать около 100 тыс. т мусора», — сказали в Минприроды.
Система
В Беларуси реализуется подпрограмма «Обращение с коммунальными отходами и использование вторичных материальных ресурсов», которая входит в госпрограмму «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы.
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Мусороперерабатывающий завод планируют запустить в Лидском районе к 2025 году. Такая информация размещена на сайте Министерства природных ресурсов и охраны...
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