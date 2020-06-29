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Арендовать участок здесь может каждый. Как выглядит самый большой в мире огород на крыше здания в Париже
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Самый большой в мире огород на крыше здания появился в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Городская ферма площадью почти 14 тысяч квадратных метров расположилась на шестиэтажном выставочном комплексе.
В день здесь намерены собирать свыше 900 килограммов фруктов и овощей. Присоединится к огородникам смогут и местные жители. У них есть возможность арендовать здесь собственный небольшой участок в специальных деревянных ящиках.
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Арендовать участок здесь может каждый. Как выглядит самый большой в мире огород на крыше здания в Париже
Новости Франции. Самый большой в мире огород на крыше здания появился в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Городская ферма площадью почти 14 тысяч...
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