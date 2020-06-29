|
Дожди затапливают американский штат Массачусетс
Источник материала: ОНТ
Проливные дожди и сильные ветры испытывают на прочность американский штат Массачусетс.
В Сети уже появились кадры затопленных парковок, автомобили оказались в водной ловушке. Эвакуировано отделение интенсивной терапии. Данных о пострадавших пока нет, водителям рекомендуют избегать затопленных улиц, а жителям без надобности не покидать дома.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проливные дожди и сильные ветры испытывают на прочность американский штат Массачусетс. В Сети уже появились кадры затопленных парковок, автомобили оказались в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)