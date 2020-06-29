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Дожди затапливают американский штат Массачусетс

29.06.2020 17:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дожди затапливают американский штат Массачусетс

Проливные дожди и сильные ветры испытывают на прочность американский штат Массачусетс. 

В Сети уже появились кадры затопленных парковок, автомобили оказались в водной ловушке. Эвакуировано отделение интенсивной терапии. Данных о пострадавших пока нет, водителям рекомендуют избегать затопленных улиц, а жителям без надобности не покидать дома.

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Проливные дожди и сильные ветры испытывают на прочность американский штат Массачусетс.  В Сети уже появились кадры затопленных парковок, автомобили оказались в...
 
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